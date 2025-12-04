紐時專訪國民黨主席鄭麗文：時間不站在台灣這邊

我的頻道

編譯茅毅／即時報導
國民黨主席鄭麗文。歐新社
國民黨主席鄭麗文。歐新社

紐約時報4日刊登對國民黨主席鄭麗文的專訪。11月1日甫就任的她在該黨中央黨部受訪時表明，由於中國大陸迅速崛起，因此「我不認為，時間站在台灣這邊」。

紐時說，56歲的鄭麗文突然在國民黨內掌權，她疾呼與北京和解，已使其成為台灣近幾年來評價最兩極化且可能最具顛覆性的在野領袖。

鄭麗文的一些看法可能也在華府引發不安。美國是台灣國防的主要支持者，尤其台灣立法院收到賴政府提交的台幣1.25兆元（約398億美元）國防特別預算案。該特別預算案主要旨在對美軍購，該專訪稱，這將是她就任以來，面臨的第1場重大政治考驗。

鄭麗文表示，由於中國迅速崛起，因此這代表中國的國力不可同日而語，不只超過4年前、遑論10年前，「我不認為，時間站在台灣這邊」。

鄭麗文提到，有些外界看法指稱，美國可能正將台灣當作1個棋子、1個卒子，好在適當的時機策略性地挑釁中共。

協助鄭麗文競選黨主席的國民黨籍前立委李德維說，此前的該黨領袖常在美國留學好幾年，並對美國有很深的崇敬，而她雖曾在美國留學1年，卻未抱持如此態度。

李德維還說，「她認為，美國不再是世界的中心」。

