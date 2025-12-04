我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底財務體檢 退休規畫顧問建議應做5件事

1月6日前夕國會大廈炸彈嫌犯被捕 身分曝光

台禁「小紅書」1年 中國網友熱議

中央社上海4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
北京一商場旁的小紅書logo。(中新社)
北京一商場旁的小紅書logo。(中新社)

中國社群平台「小紅書」因涉詐且資安檢測不合格，內政部對其發布網際網路停止解析及限制接取命令一年，中國網友對此反應不一。在中國媒體上，有關小紅書上詐騙的報導屢見不鮮，還稱小紅書為「騙子集散地」。

今年5月，鄭州報業集團新媒體平台「正觀新聞」報導一起案例，即使是小紅書收費認證過的企業專業號、擁有藍V標識的小紅書企業專號，仍然出現詐騙。冒先生3月時聯繫小紅書上一家提供學術論文諮詢服務的公司，一共繳了人民幣7500元（約1061美元）後，沒有等到所需的服務，卻在半個月後接到警方電話，才發現自己被騙，這筆錢匯入涉外網路電信詐騙的收錢黑戶頭。

儘管此案例中所有的資訊都來自小紅書，但是小紅書方面卻回應：「沒有走平台交易，小紅書對於類似事件沒有賠付方案。」

報導說，小紅書3月公布2024年平台反詐治理成果：全年共處置涉詐違規帳號492萬個，主動攔截94.3%的詐騙行為，詐騙舉報量下降60%，但也承認「站外導流難追蹤」。

小紅書反詐治理負責人蒼連說，詐騙者往往將用戶引導至第三方平台實施進一步詐騙活動，這一比例高達95%，導致難以實現有效追蹤。

報導引述河南有章律師事務所律師李興興說，小紅書上申請擁有藍V標識的帳號，需要經過小紅書平台認證、資料合法齊備才可以開通。平台需對審核失職承擔責任。

9月，「正觀新聞正觀號」發文表示，近年來，小紅書上「虛假『種草』（向別人推薦好貨並誘導購買）」、消費欺詐、網路詐騙等亂象頻發，「黑貓投訴」平台數據顯示，小紅書近年以來投訴量飆升，其中「詐騙」、「售假」、「虛假宣傳」相關投訴占比超過40% 。

報導指出，從普通用戶因虛假種草買到劣質產品，到創業者被「加盟騙局」騙取數十萬元，再到單身群體陷入「殺豬盤」損失百萬，小紅書逐漸被貼上「騙子聚集地」的標籤。2025年上半年，小紅書就封禁超過1000萬個網路黑色產業與灰色產業帳號。

北京廣播電視台新媒體「北京時間」去年10月也曾報導小紅書上多個詐騙案例，指小紅書上的虛假商品騙局涉及多個領域，包括高級葡萄酒騙局、違禁減肥藥、旅遊詐騙等。文中提到，部分觀點也認為，小紅書平台目前已淪為「騙子集散地」，是「滋生騙子的溫床」。

#台灣封鎖小紅書一年#今晚登上中國社群平台微博的熱搜冠軍，網友反應不一，有些人說「小紅書本來就有很多問題」、「國內也該封」、「封得好」、「毒瘤軟件」；但也有人反諷「不是標榜民主自由嗎」、「毫無自信可言」；還有人讚揚小紅書台灣IP用戶特別友好，對不能與台灣網友互動表示難過。

內政部警政署刑事局下午舉行「守護台灣 打擊涉詐危安APP 全民一起來」記者會，行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定一年。

小紅書 詐騙 內政部

上一則

台女見小紅書封鎖1年急問怎麼翻牆 網頁掛了顯示1畫面

下一則

紐時專訪國民黨主席鄭麗文：時間不站在台灣這邊

延伸閱讀

台女見小紅書封鎖1年急問怎麼翻牆 網頁掛了顯示1畫面

台女見小紅書封鎖1年急問怎麼翻牆 網頁掛了顯示1畫面
小紅書平台涉詐欺案過多無改進回應 台灣將封鎖一年

小紅書平台涉詐欺案過多無改進回應 台灣將封鎖一年
淫穢、衝擊人倫底線 幼女款情趣娃娃 竟明示「可插入」

淫穢、衝擊人倫底線 幼女款情趣娃娃 竟明示「可插入」
東莞、惠州灰產鏈太淫穢 情趣娃娃幼女款「衝擊人倫底線」

東莞、惠州灰產鏈太淫穢 情趣娃娃幼女款「衝擊人倫底線」

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
陳揮文28日晚在飛碟電台節目最後一集。圖／摘自臉書

媒體人陳揮文無預警在廣播節目拋今天最後1集震憾彈

2025-11-28 13:31

超人氣

更多 >
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 
4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」

4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」
白卡資格調整：1月1日前不加入 這些人恐失福利

白卡資格調整：1月1日前不加入 這些人恐失福利
中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應