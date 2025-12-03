高雄教育界爆吸金20億 殃及醫生、企業等上流圈

高雄傳出重大吸金案，記者實際走訪一家被指涉案的招攬投資公司，地上滿是各類信件，疑久未有人進出。(記者張議晨／攝影)

高雄教育界爆發吸金風暴，某學校家長會副會長邱姓女子，疑以每月高額獲利為誘因，向家長會成員、教育界大舉吸金，還透過高爾夫俱樂部，將觸手伸向醫界、企業界，不少人受騙，吸金初估逾20億元(台幣，以下同，約6385萬美元)。高雄檢警調今年10月發動搜索，但邱女執行前已出境，未拘提到案，風暴席捲高雄上流社交圈。

本報系聯合報調查，邱女為高雄某明星學校家長會副會長，交友廣闊、出手闊綽，常出席學校活動，贊助飲料、餐點，因社交手腕高，累積不少人脈。

邱女首先開口借錢投資，從通訊行到泡沫紅茶店，經營名目眾多，部分公司負責人登記為邱女林姓前夫；公司登記資本額從數百萬元到5000萬元不等，招攬投資時允諾每月可領取不等的利息。

據了解，邱女招攬投資長達四、五年，今年起疑似資金出現問題，投資人分紅未再入帳，年中一名投資9000萬元的貴婦拿本票到學校討債，才發現邱女已失聯，兩名小孩也辦轉學不知所蹤。7月起更多受害者浮上檯面，陸續提告、報案，不少現任、退休校長都是受害者。

邱女經查疑透過一名高爾夫球教練，與企業家、醫師等高爾夫球友拉近距離，許多人因此出於信任，加上一開始確實收到高額利潤，甚至回本，陸續「加碼」，結果吸金規模愈來愈大。

高雄檢警調今年10月發動搜索，先拘提邱姓女子林姓前夫，檢方依涉犯銀行法聲押，但法院裁定3萬元交保，限制住居；邱女和高爾夫教練則已出境。高爾夫球教練上月中回台立刻被拘提，檢方訊後同樣交保，關鍵當事人邱女至今不知所蹤。

部分投資者已持邱女本票，陸續聲請強制執行，金額已逾3億元。由於投資者有醫界、教育界及企業界，初估金額恐逾20億元，風暴持續擴大，全案由檢方深入偵辦。