台男喝20包毒品帶槍闖游泳池 竟瞄準6歲女童扣扳機

記者曾健祐／台中即時報導
檢方偵結，從重依對未滿7歲之人犯殺人未遂罪嫌起訴陳男。記者曾健祐／攝影
檢方偵結，從重依對未滿7歲之人犯殺人未遂罪嫌起訴陳男。記者曾健祐／攝影

台中陳姓男子自稱一次喝了20包毒品咖啡包，竟持1把手槍、26顆子彈，闖入西屯區1間兒童游泳池內朝，跳入泳池潮正在教學的教練、6歲女童瞄準、扣扳機，所幸槍枝卡彈才未釀悲劇；陳落網辯稱「無法控制身體」，檢方以陳有殺人犯意，依對未滿7歲之人犯殺人未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，陳男2024年底從朋友在桃園大溪區住處取得1把非制式手槍、43顆子彈，還有74包含有依托咪酯、卡西酮及K他命的毒品咖啡包。

陳男今年10月服用毒品後，10日下午6點多持手槍、26顆子彈，闖入西屯區1間游泳池學校的辦公區，現場黃姓主管見狀嚇得趕緊躲避。

未料陳卻轉往泳池，當時葉姓教練正在指導一對6、7歲的兄妹游泳，陳隨即跳進游泳池內，還朝葉姓教練、女童步步進逼，並舉槍拉滑套瞄準2人再扣下扳機，所幸因手槍卡彈無法擊發，但陳仍不罷休又靠近揮舞槍支威嚇。

陳男開槍不成，爬出泳池走向一旁樓梯又繼續拉滑套，並轉身二度瞄準葉、女童，造成2人心生畏懼、危害其生命安全。

檢警發現，葉男最後走出泳池，跑到一旁停車場持槍托敲碎1輛車擋風玻璃，當場嚇壞裡面的蔡姓車主、女童；因陳一連串脫序行為，警方獲報趕赴現場逮人，當場查扣槍彈、大量毒品咖啡包。

檢方訊時，陳男否認殺人未遂、恐嚇，辯稱自己當時喝了快20包毒品咖啡包，已經沒什麼意識，沒辦法控制自己身體，有將槍壓入水中；葉姓教練、女童指證歷歷，表示陳持槍瞄準他們並扣扳機，還逼近揮舞恐嚇，並有監視器畫面等可佐。

檢方偵結，從重依對未滿7歲之人犯殺人未遂罪嫌起訴他。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

