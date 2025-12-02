5成台人挺九二共識 7成台北市民認同兩岸愈緊張愈應溝通

今年台北上海雙城論壇預計月底舉辦。圖為去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源當時在歡迎晚宴舉杯向出席貴賓致意。(本報資料照片)

今年台北上海雙城論壇 確定本月底舉辦，北市研考會昨天公布最新民調 ，表示七成一台北市民認同「愈緊張愈應溝通交流」；六成四受訪市民支持台北上海城市交流。

這次民調主題是針對為了解民眾對災害應變、民防整備及兩岸城市交流議題看法，於9月底至10月初辦理民意調查。

其中兩岸城市交流議題，這次調查顯示，71.3%市民認為「兩岸關係愈緊張愈需要溝通交流」，呈現跨年齡、跨族群的高度共識，多數市民支持即使在緊張情勢下仍需持續溝通。

城市交流方面，64.1%市民支持台北市持續與上海市進行城市交流，各年齡層皆是支持高於不支持，顯示市民對持續推動城市交流抱持正面態度。

本次民調是於114年9月30日至10月3日執行。成功訪問20歲以上北市民1070人，拒訪2061人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3.0個百分點以內。

另據美麗島電子報1日公布最新11月國政民調，其中詢問「是否維持九二共識」，結果有48.0%認為有必要維持、37.8%認為沒必要；針對賴清德 總統施政滿意度，有40.9%滿意，相較上月上升0.8個百分點，另有53.3%不滿意，已連續五個月超過半數。

時事評論家、醫師沈政男表示，原始意義的九二共識多數民眾可以接受，民意就是兩岸維持現狀，絕對不能打仗，偏偏綠營已經走偏鋒。

沈政男指出，這次美麗島民調的問法比較中性，有還原九二共識的原本定義，因此四成多的人認為有必要維持，高過沒必要維持的三成多，跟十年前認為有必要維持的36.9%結果差不多，可見多數民眾接受九二共識。

沈政男說，把民調技術的煙幕吹散，能看出民意很清楚，就是「兩岸維持現狀」，絕對不能打仗；而任何有助於上述原則的主張或做法，多數民眾都會支持。而九二共識本來就是在這個目的上最有創意的發明，因此至今沒有任何口號能取代。