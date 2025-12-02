我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走私危險真菌 密大研究員簡雲清認罪後已遣返中國

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

中國干預達賴喇嘛轉世 前藏人司政：地緣政治考量

中央社台北2日電
洛桑森格（Lobsang Sangay，中）2日晚上在立法院紅樓進行演講，題目為「達賴喇嘛的轉世：對地緣政治和臺灣的啟示」。中央社
洛桑森格（Lobsang Sangay，中）2日晚上在立法院紅樓進行演講，題目為「達賴喇嘛的轉世：對地緣政治和臺灣的啟示」。中央社

前藏人行政中央司政洛桑森格今日在立法院針對達賴喇嘛轉世與地緣政治進行演講。他強調，中國干預達賴喇嘛轉世，不僅涉及地緣政治與資源考量，更是中國擴大世界秩序「一石五鳥」戰略的一環，最終目的在於削弱歐洲、影響台灣。

洛桑森格（Lobsang Sangay）2日晚上在立法院紅樓進行演講，題目為「達賴喇嘛的轉世：對地緣政治和臺灣的啟示」。立法院人權委員會會長、民進黨立委范雲，台灣國會西藏連線會長、民進黨立委吳沛憶，台灣大學政治系副教授陶儀芬及西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁出席，並與洛桑森格對談。

達賴喇嘛今年7月宣布將會有轉世繼任者。他曾強調繼任者將誕生於「自由世界」。中國外交部當時回應稱，達賴喇嘛的轉世靈童必須遵守中國法律法規，在中國境內產生。

洛桑森格指出，中國政府是無神論者，不相信宗教與轉世，但卻想控制達賴喇嘛這個位置，是因為能帶來影響力，而這背後有著地緣政治和資源動機。

首先，達賴喇嘛受到整個喜馬拉雅山脈地區的尊崇，若是控制達賴喇嘛，就能影響喜馬拉雅地區，包括印度、尼泊爾、不丹等國。

其次，在資源方面，西藏幅員遼闊，又富含大量關鍵礦產，如鈾、鋰、銅等，還是整個東南亞的水源地，具有關鍵戰略地位。因此控制達賴喇嘛，就能對整個青藏高原和水源產生影響力。此外，除了西藏，富含中國90%稀土礦藏的內蒙古也信仰佛教與達賴喇嘛。

洛桑森格還談到俄烏戰爭，中國除了供應無人機零件給俄羅斯之外，也同時供應給烏克蘭，以延長俄烏戰爭。而包括干預轉世在內，都是中國「一石五鳥」戰略的一部分。

「一石五鳥」戰略還包括取代俄羅斯在中亞與非洲的地位；削弱歐洲與北約，使其「戰爭疲勞」，無法騰出資源給台灣；並且透過俄烏戰爭的案例瓦解各國團結抵抗的信心。

他說，轉世和台灣都是中國擴大其「世界秩序」戰略的一部分，「所以我們應該互相發聲」。

洛桑森格說，達賴喇嘛書中已表明「他不會在中國出生」，他將在中國境外的一個自由世界中出生。而台灣也是一個自由國家。他強調，達賴喇嘛的轉世是他的個人選擇，「這是他的身體、他的靈魂、他的良知」，不應該受到任何政府和中國官員干涉。

西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁也表示，達賴喇嘛曾說，不管15世達賴喇嘛在哪裡出生，要延續14世的工作，包括支持自由人權、世界和平。若是由中共指派，則不可能做到。

台灣大學政治系副教授陶儀芬對談時則強調，中共壓迫圖博（西藏）並非因為無神論，而是因為了解信仰的力量，才會控制信仰與思想，不只是對藏傳佛教，中國針對基督教與穆斯林也推行「宗教中國化」，要求有中國化的聖經與可蘭經。

立法院人權委員會會長、民進黨立委范雲則強調台灣與西藏的團結非常重要。她透露，副總統蕭美琴能在對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會發表演說，與台灣駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉積極參與西藏、香港議題活動，認識德法政界人士有關。范雲引述洛桑森格的話指出，「中國是一個系統性的壓迫，我們真的必須團結起來」。

達賴喇嘛 民進黨 俄羅斯

上一則

柯文哲聲請貪汙案「法庭直播」遭駁 只准宣判5日內網播

延伸閱讀

美特使會普亭談俄烏終戰 川普女婿庫許納同行

美特使會普亭談俄烏終戰 川普女婿庫許納同行
俄烏戰爭期間黑海不平靜 土耳其通報又有油輪遇襲

俄烏戰爭期間黑海不平靜 土耳其通報又有油輪遇襲
法總統馬克宏4日晤習近平 俄烏等議題受矚

法總統馬克宏4日晤習近平 俄烏等議題受矚
逃離俄烏戰…烏克蘭21歲難民 日本九州相撲賽奪冠寫歷史

逃離俄烏戰…烏克蘭21歲難民 日本九州相撲賽奪冠寫歷史

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺今天穿著一身綠色出席中常會。(記者李成蔭／攝影)

批國民黨糊弄「誘導人喊統一」中配何鷹鷺退黨：我不玩了

2025-11-26 09:29

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚

醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇