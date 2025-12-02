台環保局員工32元舊電鍋送拾荒婦判貪汙罪 法務部發聲

我的頻道

記者王聖藜／台北即時報導
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值32元（新台幣，約合1美元）的二手電鍋送拾荒婦，依涉犯貪汙治罪條例「侵占職務上持有之非公用私有財物」罪起訴，士林地院判黃有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年；法務部今天說，小額貪汙案修法已陳報行政院，將配合推動修法。

法務部表示，檢察官依據相關事證以貪汙治罪條例相關規定提起公訴，並考量自首、自白及財物金額等有利於被告的減刑事由，請求法院從輕量刑，本部尊重法院判決結果及檢察官依法行使職權。

法務部表示，針對「小額貪汙案件情輕法重」議題，已啟動修法作業，提出貪汙治罪條例修正草案。

法務部表示，修法草案中第12條針對小額貪汙案件，未來得減輕或免除其刑，如果符合要件者，所受有期徒刑的減刑得減至三分之二，法院也可依具體個案情節為免除其刑之判決。

法務部還指出，小額貪汙案件修正草案已於2024年5月31日陳報行政院審查，行政院也邀集相關機關召開審查會議，將配合相關修法事宜推動修法。

事實上，「電鍋貪汙案」引發爭議後，最高檢察署曾表示，已發函各檢察機關注意貪汙小額犯罪可作不起訴處分，或建議檢察官審判中建請法官判免刑，期許檢察官作出更貼近國民感情的判斷。

福建將補助台人在台開沙縣小吃店 陸委會：注意是否違法

賴清德：九二共識一中原則台灣方案就是一國兩制

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺今天穿著一身綠色出席中常會。(記者李成蔭／攝影)

批國民黨糊弄「誘導人喊統一」中配何鷹鷺退黨：我不玩了

2025-11-26 09:29

