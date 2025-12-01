我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

好市多也控告川普政府了 背後動機是這個

宏都拉斯有望變天 熱議與台復交

編譯盧思綸、高詣軒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
宏都拉斯11月30日總統大選初步結果預測出爐後，國家黨的候選人阿斯夫拉、自由黨候選人納斯拉亞（圖中）在首都德古西加巴演說。（路透）
宏都拉斯11月30日總統大選初步結果預測出爐後，國家黨的候選人阿斯夫拉、自由黨候選人納斯拉亞（圖中）在首都德古西加巴演說。（路透）

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，至台灣時間1日深夜開出的55%選票顯示，美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉以40%得票率暫時領先，中間右派自由黨候選人納斯拉亞以近39.8%得票率緊追。兩人皆主張當選後可能恢復台宏邦交。

路透報導，宏國左翼總統卡斯楚政府2023年與台斷交，改與中國大陸建交；台宏將來若復交，將成為1990年尼加拉瓜時任總統、美洲第一位民選女性總統查莫洛夫人與台復交以來，北京在中美洲的另一外交挫敗。

宏媒「新聞報」網站顯示，根據宏國全國選舉委員會統計，總統選票已開出55.9%，首都德古西加巴前市長阿斯夫拉獲得73萬5000多票，以不到5000票差距小幅領先前副總統納斯拉亞。執政黨自由重建黨的候選人蒙卡達只拿到35萬多票，得票率僅19.2%，在三名主要候選人當中大幅落後敬陪末座，翻盤無望。宏國選民約650萬人。

本報系聯合報引述法新社報導，大幅領先的兩人都是右派在野黨候選人，顯示拉美又有國家將變天「右轉」。

美聯社1日報導，國家黨、自由黨的競選總部均曾瀰漫一陣興奮，不過阿斯夫拉和納斯拉亞差距太小，兩人在投票當晚都說，計票尚處初期階段，不願宣布當選。

現任總統卡斯楚在社群媒體X轉貼其夫婿、前總統賽拉亞的訊息，呼籲靜候選票全數開完。宏國軍方強調，只承認正式計票結果。

現年67歲的阿斯夫拉在4月的辯論會說，台宏結盟時，宏國狀況比現在要好100倍，並舉出台灣帶來的商業與發展援助。他7月在華府會晤投資者、國會幕僚跟智庫人士時也說，當選後將帶領宏國遠離中國、親近台灣。72歲的納斯拉亞也在辯論會承諾，當選將與台復交，譴責中國剝削並以不公平的貿易協議「殖民」宏國。

60歲的蒙卡達則強調維持與北京關係，並表示支持近期遭川普施壓的委內瑞拉總統馬杜洛政府。蒙卡達選前還暗示，若落選將不會承認結果，並稱初步開票數據是「陷阱」。

除候選人對台外交立場，另一選戰的受矚目議題是川普揚言若阿斯夫拉落選，將削減對宏國援助。此次大選也被視為中美洲各國是否逐步向川普路線傾斜的最新指標。近期南美洲智利、玻利維亞選舉皆由保守派勝出，使得宏國大選更受外界關注。

三黨候選人在大選前夕還互控舞弊，讓國際憂心宏國能否確保選舉自由與公正。美國副國務卿藍道在社群媒體X警告，美國將迅速、果斷回應任何破壞宏國民主選舉完整性者。美洲國家組織（OAS）許多成員國也呼籲卡斯楚政府確保宏國大選不受恐嚇、舞弊與政治干預。

宏都拉斯11月30日總統大選初步結果預測出爐後，國家黨的候選人阿斯夫拉（圖中）、...
宏都拉斯11月30日總統大選初步結果預測出爐後，國家黨的候選人阿斯夫拉（圖中）、自由黨候選人納斯拉亞在首都德古西加巴演說。（歐新社）

川普

上一則

美何情境須派兵協防台灣？ 蕭美琴：盡全力不讓假想發生

延伸閱讀

川普公開介選有用 宏都拉斯總統選舉情勢最後4天驟變

川普公開介選有用 宏都拉斯總統選舉情勢最後4天驟變
澤倫斯基盼與川普談關鍵議題 美特使將赴俄會普亭

澤倫斯基盼與川普談關鍵議題 美特使將赴俄會普亭
宏都拉斯大選開票陷膠著 川普力挺候選人以515票微幅領先

宏都拉斯大選開票陷膠著 川普力挺候選人以515票微幅領先
宏都拉斯總統大選 川普力挺候選人暫時領先

宏都拉斯總統大選 川普力挺候選人暫時領先

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險