黃國昌訪日碰壁 只和日相高市「桌子」合影

台灣新聞組／即時報導
民眾黨主席黃國昌率團訪日，民眾黨議員陳宥丞在臉書貼出拜訪自民黨的照片，一行人也與日本首相、自民黨總裁高市早苗「桌子」合影。（圖／取自陳宥丞臉書）
民眾黨主席黃國昌近日率領青年團訪日，但有媒體報導過程中欲約見親台派高層遭拒，頻吃軟釘子。在拜會日華懇會長古屋圭司時，古屋圭司邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗的辦公室，眾人在「總裁」的桌牌前合影留念。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，這是民眾黨傳統，過去民眾黨前主席柯文哲訪日也與掛牌合影。

有媒體報導，民眾黨欲約見包括自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、超級親台派東京都知事小池百合子與日本維新會高層都遭拒，也遭指訪問名單都是在過水，行個人造勢。民眾黨副秘書長許甫反批，涉外人士把這些國會議員定義成「非親台派」的小咖，這是一個非常冒犯、且在外交上非常失禮的舉措。

鍾佳濱稍早受訪被問及此事，也說柯文哲之前為了選總統出訪日本，也是跟掛牌合影，或許民眾黨不擅長和真人國會議員、政壇領袖合影，但是跟建築物單位標示牌與名牌合影很有經驗，「黃國昌繼承著柯前主席的腳步，在日本留下他們美好的回憶。」

此外，網紅館長陳之漢近日在直播中談到兩岸問題與黃國昌訪日時，罕見強調「我們理念本來就不同，他做他的，我做我的」。

館長指出，政治人物包括黃國昌、國民黨與民眾黨，都必須考量選票與利益，因此很多話不敢講、很多立場不敢表態。他表示「自己不屬於任何政黨，也沒有參與選舉，但反而更能明確表態兩岸立場」。他也提到，自己因為公開言論造成生意受影響、遭抵制，但仍認為「這代表我講義氣、我在乎台灣人民」。

館長說，每逢兩岸議題，媒體就把問題丟給黃國昌，「我愛中國不是他愛中國，他想維持現狀，我想和平統一，理念本來就不同」。館長表示，他與黃國昌早已沒有政治連結，兩人想法與路線都不同。館長強調，他願意扮演兩岸橋樑，也願意為中華民族付出代價，他也再度強調在政治立場上跟黃國昌「解綁」，直言「我陳之漢做的事，我自己扛」。

黃國昌 民眾黨 日本

