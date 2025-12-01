我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這6款自家商品 價格較知名品牌折半

香港宏福苑大火 死亡人數增至151人、多人涉誤殺罪

桃機第三航廈北登機廊廳試營運 盼聖誕節前啟用

中央社記者余曉涵台北1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
桃園國際機場第三航廈北登機廊廳1日試營運，北廊廳出境在3樓、入境層在4樓，挑高13公尺，營造舒適空間。中央社
桃園國際機場第三航廈北登機廊廳1日試營運，北廊廳出境在3樓、入境層在4樓，挑高13公尺，營造舒適空間。中央社

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳今天起試營運，每天將在前一天檢討後安排營運，明天初步規劃6航班，3家國籍航空各2航班。桃機公司董事長楊偉甫說，期待聖誕節前可正式啟用。

桃機第三航廈北登機廊廳試營運，首日共3航班、968人，機場公司特別送旅客限定款乖乖，這是第三航廈第1個即將正式啟用的設施，預計第三航廈主體及南登機廊廳在2027年完工啟用。

桃機第三航廈歷經3度流標，在2017年正式開工。桃機公司總經理范孝倫向媒體表示，第三航廈是在2011年時訂下要興建，2015年核定相關計畫（總經費新台幣746.89億元，約23.8億美元），中間遇到物價上漲、缺工困難等狀況。

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳1日起試營運，北廊廳全長738公尺、挑高13公尺，...
桃園國際機場第三航廈北登機廊廳1日起試營運，北廊廳全長738公尺、挑高13公尺，開放式候機區有大面積玻璃帷幕，旅客可觀賞飛機起降。中央社

2019年時，第三航廈變更設計，包含把屋頂造型簡化，原本波浪設計改平頂，大片玻璃天窗也取消，原先13萬朵的雲頂天花，只保留室內9萬朵，取消室外的4萬朵，降低工程難度，並規劃北登機廊廳可以先提前完工啟用。

范孝倫說，2020年時因應萬物齊漲，原物料上漲幅度大，加上工資等，將經費追加到956億元，後續因整體情勢變化大，有了第3次修正，經費追加至1280多億元。

北登機廊廳今天起試營運，范孝倫表示，將持續針對航空公司及地勤提供的回饋意見參考精進優化，例如作業面希望廣播聲音再大一些、關門秒數調整提升效率等，希望在正式啟用前可以達到最佳狀態。

至於何時正式啟用，范孝倫表示，預計年底前正式啟用。楊偉甫說，期待聖誕節前可以啟用。

第三航廈主體部分，楊偉甫指出，目前桃機第三航廈的進度為83%，還有很多項目要持續進行，免稅店及貴賓室等還在準備中。

交通部次長林國顯說，第三航廈完工後，預計可以容納每年4500萬人次。

范孝倫補充，第三航廈將會優先由國籍航空進駐。

根據桃園機場官網，第三航廈計畫是依據行政院於2011年4月11日核定的機場園區綱要計畫，及交通部於2011年8月25日核定實施計畫為基礎而規劃，主要興建第三航廈、多功能大樓及相關基礎設施，以因應近年快速成長客運量，提升桃園機場服務品質。

第三航廈是台灣繼十大建設後，最大單一公共建築，桃機公司在2016年完成國際競圖，由國際知名英國設計團隊羅傑斯（Rogers Stirk Harbour + Partners）得標。

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳預計年底前啟用，1日迎來試營運，北廊廳全長738公...
桃園國際機場第三航廈北登機廊廳預計年底前啟用，1日迎來試營運，北廊廳全長738公尺，設置雙向電走道，減少旅客步行時間。中央社

聖誕節 桃園國際機場

上一則

台秋鬥反Lie反戰 籲停止無條件軍購 鄭麗文：台勿淪戰場

下一則

濱崎步上海對1.4萬空位開唱 蔣萬安招手：台北會給驚喜

延伸閱讀

布魯斯威利失智惡化 妻安排後事：將捐腦供醫療研究

布魯斯威利失智惡化 妻安排後事：將捐腦供醫療研究
台桃園機場第3航廈試營運 桃機公司贈「特製版乖乖」給旅客

台桃園機場第3航廈試營運 桃機公司贈「特製版乖乖」給旅客
台桃園機場第3航廈北登機廊廳12/1試營運 增加8個登機門

台桃園機場第3航廈北登機廊廳12/1試營運 增加8個登機門
南加新鮮聖誕樹價穩、人造樹價升 其他綠植受歡迎

南加新鮮聖誕樹價穩、人造樹價升 其他綠植受歡迎

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24

超人氣

更多 >
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
存款不到100萬 安享退休可能嗎？

存款不到100萬 安享退休可能嗎？
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地