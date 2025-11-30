對美關稅 台經貿辦提台灣模式投資3重點、5談判議題

我的頻道

中央社台北30日電
台行政院經貿談判辦公室。(本報系資料照)
台行政院經貿談判辦公室。(本報系資料照)

台美關稅談判正處最後階段，台經貿辦指出，現階段談判重點是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，共有3項重點，包括台美政府間（G2G）合作協助美國產業聚落的形成；另有包括關稅、非關稅、貿易便捷化、經濟安全與商業機會等5大談判議題。

立法院經濟委員會明天邀經濟部長、行政院經貿談判辦公室等報告「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」，並備質詢。

根據經貿辦送抵立法院的書面報告指出，自4月初美方宣布對等關稅以來，行政院副院長鄭麗君率領談判團隊，至今歷經5輪實體談判及多次線上磋商，持續取得進展。現階段談判重點，是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款多項關稅最優惠待遇。

經貿辦說，政府依循「根留台灣、布局全球」總體戰略目標，根據台灣產業優勢與經濟發展需求，提出「台灣模式」對美投資方案，共有3大重點，首先是產業投資由企業基於國際布局自主規劃，貼近客戶結合市場；第二，台灣政府透過信用保證機制，支持金融機構為企業赴美提供金融支持。

經貿辦說，第三，透過台美政府間（G2G）合作，降低台灣企業赴美投資成本與風險，協助美國產業聚落的形成，包括向美方爭取有利投資環境及條件，例如土地、水電等基礎建設、簽證、法規環境等支持。

至於台美5大談判議題，經貿辦指出，關稅部分，面對美方要求各國全面市場開放，台灣基於維護產業利益、糧食安全等原則與美方討論。

非關稅障礙方面，經貿辦說，美國年度貿易障礙報告包含美方長期對台灣關切的非關稅議題，例如美規車准入、農產品標準、輸入許可制度、符合國際標準技術性法規及符合性評鑑等，美國在談判過程提出關切時，台灣都以維護國民健康為原則，並在符合科學證據、國際標準、國際經貿規範求取平衡。

貿易便捷化方面，經貿辦表示，台美討論優化經貿體制作法，例如增進電子化通關作業、落實良好法制作業，都是奠基於雙方在2024年底生效的台美21世紀貿易倡議首批協定的共識。

經貿辦說，經濟安全部分，台灣將透過打擊洗產地、強化高科技貨品出口管制及投資審查、打造「非紅供應鏈」，確保台美有可信賴、具韌性的供應鏈。

商業機會方面，經貿辦指出，台灣民間企業籌組農訪團，增加自美採購黃豆、玉米、小麥，有助糧食安全；國營事業基於能源安全與韌性，規劃增加自美採購石油與天然氣。此外，近年台美投資關係熱絡，台灣致力打造促進及便捷跨境投資最佳環境，也鼓勵美商投資台灣的5大信賴產業，包含半導體、AI、軍工、安控與次世代通訊。

