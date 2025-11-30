我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

余茂春：美國應效法日相「台灣有事」言論

1天中這時段最容易察覺失智 5大徵兆要注意

民眾黨發言人李有宜 宣布退黨

記者林銘翰／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2024年總統及立委選舉期間，民眾黨總統參選人柯文哲（左）前往新北市蘆洲湧蓮寺參拜，順勢宣傳自家立委參選人李有宜（右）。記者曾原信／攝影
2024年總統及立委選舉期間，民眾黨總統參選人柯文哲（左）前往新北市蘆洲湧蓮寺參拜，順勢宣傳自家立委參選人李有宜（右）。記者曾原信／攝影

民眾黨發言人李有宜今天宣布退黨，理由為需要全心專注博士班學業。針對外界相關質疑，李有宜受訪時表示，自己現在還有能力不足之處，需要趕快完成博士班學位，因此才會選擇退出民眾黨，包括2026年議員選舉，未來也不排除任何可能性，「希望大家等等，也許還會再相見」。

李有宜上午在臉書發文表示，「本人即日起辭去民眾黨發言人及財務監督委員職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業」。民眾黨發言人張彤回應，民眾黨已經在第一時間表達關心，「祝福有宜早日完成學業」。

李有宜稍早受訪時說，如果要從事學術研究，需要全心全意、百分之百投入時間，她希望可以心無旁騖地完成學業，因此才會退出民眾黨及其黨職，現階段還有很多能力不足之處，需要趕快回到學校完成學位，「所以希望大家等等，未來也許還會再相見。」

媒體詢問，未來是否還會繼續經營地方，甚至在2026年投入議員選舉。李有宜則說，因為在地方還是有朋友，相關邀約還是願意參加，不過大部分的時間還是會在學校，至於未來不排除任何可能性，「但是我也必須說現階段，所有焦點都會放在學術上面。」

2024年，李有宜參選新北市第二選舉區（五股、蘆洲、三重16里）立委落敗，外界原先預估將持續挑戰2026年新北市議員，然而民眾黨立委黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸近期也積極耕耘，近日更在新北市三重掛上與黃國昌合體的「一個更好的新北」看板。由於民眾黨採取「一區一席」的提名策略，也形同在該區議員提名上演「雙姝對決」。

李有宜表示，她的退黨與此無關，這是經過深思熟慮後做出的決定，也因為現在已經不是民眾黨員，「對於民眾黨的事務，我就不再多做評論。」

媒體追問，民眾黨主席黃國昌、民眾黨前主席柯文哲是否有私下關心。李有宜僅說，民眾黨秘書長周榆修、黨內很多前輩長官都有特別致意，大多也都有慰留的意思，「但是我也有跟大家說，因為需要心無旁鶩地完成學業，所以就先暫時退出民眾黨。」

此外，民眾黨創黨元老朱蕙蓉今天也宣布退黨，李有宜聽聞後則表示，入黨跟退黨都是個人選擇，「至於誰想要入黨退黨，這個我就不便干涉。」

民眾黨 黃國昌 柯文哲

上一則

台夜店大亨夏天倫及女友 遭2男埋伏持刀砍傷

下一則

與名媛前妻糾紛剛開完記者會 台夜店大亨與女友遭設伏

延伸閱讀

賴總統願赴立院報告 藍白堅持須一問一答 綠批違憲

賴總統願赴立院報告 藍白堅持須一問一答 綠批違憲
指黃國昌硬上女生 周玉蔻判刑3月定讞 哭訴：像小螞蟻被輾壓

指黃國昌硬上女生 周玉蔻判刑3月定讞 哭訴：像小螞蟻被輾壓
啟動「土城十講」合體黃國昌 柯文哲：2個太陽比沒有太陽好

啟動「土城十講」合體黃國昌 柯文哲：2個太陽比沒有太陽好
迷你足協詐領千萬 僅追回2萬元 黃國昌批運動部包庇

迷你足協詐領千萬 僅追回2萬元 黃國昌批運動部包庇

熱門新聞

星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
彭博資訊24日以「台灣已走到臨界點」為題，刊登美國約翰霍普金斯高等國際研究學院全球事務教授白蘭斯的專欄指出，未來幾個月恐成左右台灣長期命運的關鍵。(路透)

「扼住中國巨龍的鎖」學者：台灣逼近臨界點 未來數月是台美關鍵

2025-11-23 20:17

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝