台國造潛艦「海鯤艦」5次海測無錨 海軍：安全無虞

記者李人岳／台北30日電
海鯤艦28日完成第5次浮航測試，不過傳出因錨機故障，前5次出海都沒有攜帶船錨，遭質疑不但違法且置全船於危險中。（圖／台船公司提供）

國造潛艦海鯤艦28日完成第5次海上測試，台船表示經過連續兩天測試，評估符合預期目標，後續將依計畫展潛航測試。不過昨天傳出海鯤艦因錨機故障，前5次出海都沒有船錨，不但違法且置全船於危險中，海軍司令部強調，歷次海上測試均制定安全規範及風險應處措施，也有伴護和警戒兵力，無安全顧慮。

海鯤艦28日完成第5次浮航測試，不過根據鏡報報導，海鯤艦在乾塢進行岸測時發生錨機系統故障，因此5次海測，艦上都沒有錨，海軍明知此事卻要求台船「沒有錨也要出港海測」，不僅違反「船舶法」及其相關的「船舶設備規則」等法規，更是拿全體船員生命開玩笑，也將造價256億元（台幣，約美元）的首艘原型艦安全當兒戲。

海軍司令部對此回應表示，歷次海上測試均制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測期程，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

海鯤艦7月完成第3次浮航測試後，隨即進塢及泊港檢修調校超過4個月，27、28日連續兩天出海進行第4、5次海測，台船表示，海鯤艦陸續執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統測試，經連續兩天實施海上浮航測試，評估均符合預期目標，後續在調校整備後，將依計畫實施潛航測試。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘分析，從台船昨日提供的照片可見海鯤艦在航程中確曾啟動柴油主機（船身排出廢氣），顯示前4次測試都是運用電池動力，這也讓測試存在一定風險。

他進一步分析，相較於多數潛艦裝用3部柴油主機，海鯤艦目前使用多達6部主機，令外界擔憂其電力供應是否足夠，且6部主機產生的噪音會不會影響對潛艦至關重要的靜默效能？

對於台船宣示海鯤艦即將展開潛航測試，陳國銘坦言對於能否如此樂觀預期採保留態度，不過他認為，如今已不應強求何時盡快完成海測，面對嚴峻的潛航測試，還是應該以安全為最高優先。

台船表示，錨機為多重備援選項之一，「海鯤艦」錨機正由原廠調校中，日後將回裝。現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。

台船並強調，依照「船舶法」第3條所定義之船舶：指裝載人員或貨物在水面或水中且可移動之水上載具，包含客船、貨船、漁船、特種用途船、遊艇及小船。並在第4條第一項明訂「軍事建制之艦艇」不適用於船舶法之規定。

台船同時指出，全艦水密門現況測試均正常，相關報導並不屬實；「造艦工程」的問題，也並非媒體所謂「政治性海測」。

