快訊

港全城哀悼 公務員協會鮑魚宴引反彈

川普手機本應在8月發售 迄今不見蹤影

竹聯幫副會長26年前殺人潛逃 台印聯手逮捕押解回台服刑

記者廖炳棋／台北即時報導
賴姓男子26年前犯下殺人案後，潛逃至印尼躲藏，日前遭印尼警方逮捕，昨天被刑事局幹員押解回台。(記者廖炳棋／翻攝)
賴姓男子26年前犯下殺人案後，潛逃至印尼躲藏，日前遭印尼警方逮捕，昨天被刑事局幹員押解回台。(記者廖炳棋／翻攝)

刑事局與印尼警方合作，由印尼警方26日在雅加達，逮捕台灣重大外逃賴姓殺人通緝犯（47歲），並在昨天遣返回台；賴嫌是竹聯幫孝堂天母分會副會長，26年前為替小弟出氣，率眾持西瓜刀、棍棒，在天母地區與人尋仇群毆，過程中砍死呂姓男子；他被判11年有期徒刑後潛逃出境，最後逃至印尼躲避，直到日前被印尼當局查獲，返國接受制裁。

警方指出，時年20歲的賴嫌在1999年涉犯殺人、組織犯罪案，隔年遭判刑11年2個月，他多次上訴仍遭判處重刑，賴嫌為避免身陷囹圄，遂於2001年3月潛逃出境，和他一起涉案的胞弟也選擇出逃，賴嫌遭士林地檢署發布通緝，2024年2月遭台灣最高檢察署列為重大外逃通緝犯。

日前刑事局駐印尼警務聯絡組，接獲印尼移民總局通報有可疑外籍人士情資後，立即清查比對，發現可疑人士就是重大外逃賴姓通緝犯，他潛逃印尼後隱姓埋名生活10餘年，期間從事食材貿易生意。

印尼警方及移民單位，透過台灣情資確認是外籍通緝犯，26日逮捕賴嫌，移交移民單位收留後，昨天迅速由我方刑事局幹員前往印尼，押解賴嫌回台服刑。

印尼 移民 遣返

中國會打嗎？賴清德：2027攻台指「準備」有些民代誤會了

