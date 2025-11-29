我的頻道

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域全面關閉

日本外相：籲中方履行匹配大國地位的責任

稱中配「6年改4年」影響健保公平正義 石崇良：我講話直

記者林琮恩／台北即時報導
台衛福部長石崇良。(記者林琮恩／攝影)
台衛福部長石崇良日前被問及中配入籍時間縮短的影響，提到中國籍配偶父母，來台依親者，年齡高、健保利用率高，而台灣民眾都是從年輕時開始繳保費，因此公平性需審慎思考。一番話被在野黨立委批評是「政治官」。對此，石崇良今天回應，他是事務官出身，本於專業做各項評估，「就講真話，我講話很直啦！」中配入籍六年改四年的修法，無關衛福部業務，他只是點出事實。

石崇良表示，中配入籍時間由6年改為4年，最大影響是中配的父母親，60歲以上可以依親方式入台，並在6個月內加入健保，其他國籍配偶，則沒有父母依親規定，因此造成「納保上不公平現象」，健保為全民共享資源，所有國人都是長期繳納薦榜，盼各界一起珍惜健保資源，共同維護健保制度穩健發展。

依現行「健保法」，民眾只可在3種條件下加入健保，第一是在台灣居留滿6個月以上，第二是在台灣受雇，健保身分立即生效，第三為在台灣出生新生兒。石崇良說，單就健保權益討論，中配本人與其他外國籍配偶比較，健保加保程序相同，並無差異，但中配取得國籍後，其70歲以上父母，可走「依親」管道赴台，並在依親6個月內加入健保，而其他國籍配偶，並無這項規定。

石崇良指出，中配入籍6年改4年，非衛福部主管法規，但在健保納保上，確實會造成「不公平現象」，這還是需要點出。

石崇良今天出席台灣癌症基金會「十大抗癌鬥士頒獎典禮」。他提到行政院特別撥款，癌症新藥基金50億元(新台幣，下同，約1.67億美元)，今年大概用掉20億元，明年持續編列50億元，加上今年沒有用完的部分，合計約80億規模，「總統說百億是單位、不是數字，還有需要就會持續編列」，盼減輕病友經濟負擔。不過，前端健康生活習慣最重要，將持續推動遠離菸酒檳榔、適當運動、營養的政策。

健保 依親 癌症

藍喊報告國防特別預算 賴清德：若朝野有共識 願赴國會

