福衛八號首顆衛星齊柏林成功升空 開始任務旅程

記者許維寧／台北即時報導
福衛八號任務首枚衛星「齊柏林衛星」搭乘 SpaceX 公司獵鷹九號火箭Transporter-15航班，在台灣時間今天凌晨2時44分升空。圖／台灣國家太空中心提供
福衛八號任務首枚衛星「齊柏林衛星」搭乘 SpaceX 公司獵鷹九號火箭Transporter-15航班，在台灣時間今天凌晨2時44分升空。圖／台灣國家太空中心提供

台灣國家太空中心（TASA）第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星（FS-8A）」，搭乘SpaceX公司獵鷹九號火箭Transporter-15航班，在台灣時間今天凌晨2時44分順利升空。齊柏林衛星凌晨5時4分進入561公里高度的太陽同步軌道，開始任務旅程。

國家太空中心說，火箭升空8分鐘後，第一節火箭回收，「這是該節推進器第30次飛行」，第二節火箭進入停泊軌道熄火滑行，並於凌晨3時38分起，在510公里高度的軌道陸續釋放5顆台灣的立方衛星與其他共乘的衛星；火箭凌晨4時29分後點火前往561公里軌道，齊柏林衛星於發射140分鐘後，約台灣時間凌晨5時4分進入任務軌道。

福衛八號是台灣首個自製衛星星系，任務將由8顆衛星組成，依序研製、今年起逐年升空。國家太空中心表示，其影像原始解析度可達1米以下，比運行中的福衛五號更清晰，以星系方式運作也可更頻繁取像。而「齊柏林衛星」是福八任務首枚衛星，打頭陣上太空。

看見·齊柏林基金會董事齊廷洹也錄製影片，共同關注衛星發射情形。他表示，隨著衛星升空，齊柏林不再只是一個人的名字，而是代表台灣的精神，用「看見」的力量去創造與改變，用更高的解析度，讓台灣人看見家園。

回顧發射時程，福八計畫主持人劉小菁說，因為發射行程衝突、美國政府關門導致FAA禁令、火箭整備進度不如預期等，共經歷數次發射日期更動，但她仍堅信FS-8A一定會發射成功。

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
一枚SpaceX「獵鷹9號」火箭於2021年11月13日從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空。SpaceX當天從佛州發射53枚星鏈衛星，進一步擴大其近地軌道衛星星座。（美聯社）

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光

2025-11-23 00:52

