英特爾護羅唯仁外界聯想「有後盾」 憂成地緣政治事件

台灣新聞組／即時報導
台積電前資深副總羅唯仁。(圖／總統府提供)
台積電前資深副總羅唯仁。(圖／總統府提供)

台積電前資深副總羅唯仁退休，傳出帶走2奈米先進製程資料投靠英特爾，引發業界譁然。台積電25日宣布，已向智慧財產及商業法院對羅唯仁提出訴訟，英特爾則在26日發聲明駁斥，稱目前沒有跡象顯示相關指控具可信度。外界臆測，羅唯仁可能因無法續掌研發與製造大權，心有不甘而和老東家撕破臉，或仍有「美國夢」想完成，也有陰謀論指背後有美國官方影子等，後續效應可能進一步牽動台美敏感關係，必須謹慎處理。

英特爾執行長陳立武和台積電關係良好，但此次陳立武發出員工信，歡迎羅唯仁重返英特爾，並火速回應台積電，表達絕對尊重智慧財產權選擇，展現維護羅唯仁的決心。業界人士認為，後續仍得進一步觀察台積電是否跨海在美國提告，但英特爾此次強硬聲明，不禁讓人聯想英特爾背後有人撐腰。

英特爾在聲明中強調，每個人都擁有工作自由、得以發揮專業技能，以及在不同企業間流動，並稱這樣的模式，是自半導體產業發展以來推動創新的基石。英特爾認為，跨企業的人才流動不僅普遍，更是產業健全的象徵，這次情況也不例外。

英特爾內部也對此事熱烈討論，認為台積電很多決策者，也是由英特爾轉到台積電任職，除了羅唯仁之外，還包含前董事長劉德音，但未見英特爾對這些人提告。

一位半導體業者也呼應此說法，強調台積電當初除了從英特爾挖角人才，也從IBM、德儀找了很多優秀人才，當時這些企業也沒說什麼。

英特爾的聲明稿，也強烈表達，只要羅沒從台積電帶走任何機密、用在英特爾製程上，英特爾就有保障其工作權的義務，更何況，本質上，羅應是「回歸」英特爾。公司明確禁止使用或轉移任何第三方的機密資訊或智慧財產權，並嚴肅看待相關承諾，「全力支持」他。

不過，英特爾雖展現決心力挺羅唯仁，但部分業界人士、甚至是法界人士認為，這件事已不單純是竊密疑慮，隨時可能演變成地緣政治事件。接下來就看台積電法務團隊是否掌握有力證據，否則，若台積電要跨海提告，勝訴難度相當高。

