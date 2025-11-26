我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港宏福苑大火駭人 1圖看懂火場逃生「勿搭電梯別躲浴室」

香港大火為何如此嚴重？「三大殺手」釀災

台投資美4千億元？ 路透：台積電將投資並代訓美員工

台灣新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為台積電美國廠外觀。（中央社）
圖為台積電美國廠外觀。（中央社）

路透引述知情人士說法報導，川普政府正與台灣協商的貿易協議，據傳可能包含台灣承諾協助培訓美國半導體製造和其他先進產業的勞工，但台灣承諾的美國投資規模將低於日本及南韓。

行政院長卓榮泰、經貿辦總談判代表楊珍妮昨出席工商協進會工商早餐會，對於外媒先前報導台灣將投資美國4000億美元，楊珍妮表示，這些是外面不斷揣測，「我們在做最後的努力」，目前正進行文書交換，爭取最好待遇，最後有答案一定會公布。

工商協進會理事長吳東亮也關切台美關稅談判進度，卓榮泰表示，目前各種技術性磋商已完成，在進行到總結會議之前還有一段文書交換的確認過程。

路透報導，台美協商中的貿易協議，台積電等台灣企業將挹注新資金及派遣員工，藉此拓展美國事業版圖及訓練當地勞工，台灣也將協助華府利用台灣技術知識，打造科技園區基礎設施。

不過報導也指出，台灣與美國何時會敲定協議及最終協議細節，目前仍不得而知。

南韓和日本已分別承諾總計投資美國3500億及5500億美元，以換取美國課徵的商品關稅從25%降至15%。目前台灣對美國出口關稅為20%，報導引述知情人士說法，台灣承諾的美國總投資額將低於區域主要經濟競爭對手。

川普先前曾說，可能需要部份技術嫻熟的外國勞工來培訓美國最先進廠房的工人。

金融時報日前報導，美方重視台灣科學園區經驗，近期擬公布相關合作方案之協議，美國官員透露，該協議草案投資金額「介於南韓與日本」，台灣可能投資美國約4000億美元。

關稅

上一則

賴清德「北京2027武統台灣說」府稱被誤解 王鴻薇：死不認錯

下一則

瑞幸咖啡進軍台灣牽出彰化家族勢力 翁家背景曝光

延伸閱讀

路透：川普與台洽商貿易協議 台積電投資並代訓美員工

路透：川普與台洽商貿易協議 台積電投資並代訓美員工
投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」
川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸的選項

川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸的選項
川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸選項

川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸選項

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
一枚SpaceX「獵鷹9號」火箭於2021年11月13日從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空。SpaceX當天從佛州發射53枚星鏈衛星，進一步擴大其近地軌道衛星星座。（美聯社）

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光

2025-11-23 00:52

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位