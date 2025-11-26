我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港5級大火入夜仍未能撲滅…今日你應知道5件事

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

批國民黨糊弄「誘導人喊統一」中配何鷹鷺退黨：我不玩了

記者李成蔭／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺今天穿著一身綠色出席中常會。(記者李成蔭／攝影)
具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺今天穿著一身綠色出席中常會。(記者李成蔭／攝影)

具中國籍配偶身分的國民黨中常委何鷹鷺日前遭黨紀處分，經申訴後暫緩處分，她今天以一身綠色上衣出席中常會，面對國民黨主席鄭麗文前來握手致意詢問，她回「變綠了」。何鷹鷺會後受訪時直呼國民黨玩文字遊戲，根本是「誘導我談統一」，這是騙中國大陸人又騙台灣人；講到最後她嗆「我不幹了，我退黨了，這個國民黨我不想玩了。」

何鷹鷺因拍「促統短影音」遭國民黨考紀會祭出黨紀開鍘，予以停職處分，而何不服處分申訴，中常會決議送回考紀會審議，申訴期間處分尚未生效。何鷹鷺今天穿著一身綠色出席中常會，黨主席鄭麗文與中常委握手致意時問「怎麼今天穿這麼綠」，何鷹鷺則回「變綠了」，引發關注。

國民黨中常委何鷹鷺今天穿著一身綠色出席中常會，國民黨主席鄭麗文與中常委握手致意時...
國民黨中常委何鷹鷺今天穿著一身綠色出席中常會，國民黨主席鄭麗文與中常委握手致意時問「怎麼今天穿這麼綠」，何鷹鷺則回「變綠了」。(記者李成蔭／攝影)

何鷹鷺今天於國民黨中常會後接受媒體聯訪時批評，鄭麗文選主席時說「我是中國人」，但沒說是中華人民共和國的中國人，還是中華民國的中國人，根本是「誘導我談統一」；她還批，國民黨副主席蕭旭岑去中國，對「中華人民共和國台灣地區」、「中華民國台灣地區」也沒闡明，沒有的話怎麼談？光說台灣地區是含糊不清，玩文字遊戲，有腦袋的都知道這樣玩下去是在玩火。

何鷹鷺質疑，鄭麗文講得中國人是中華民國的中國人，還是中華人民共和國的中國人？她被考紀會處分，選中央委員也不被提名，她到底是犯了多大錯誤？有違反法律或黨章？國民黨應表明立場，不要含糊其詞糊弄大家，騙台灣人又騙大陸人，到底要幹嘛？

具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺今天穿著一身綠色出席中常會。(記者李成蔭／攝影)
具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺今天穿著一身綠色出席中常會。(記者李成蔭／攝影)

何鷹鷺表示，她也希望台總統賴清德跟中國談、求和平，這是賴清德做的事，國民黨是在幫賴清德、民進黨做事嗎？那這個黨是不是綠了？民進黨敢說敢做敢為，就是不支持統一，就是喜歡台獨，就闡明觀點，國民黨為何不敢？她最後說「我生氣了，我不想說了，我不幹了，我退黨了，這個國民黨我不想玩了」。

國民黨 鄭麗文 中華民國

上一則

民進黨正式提名參選新北市長 蘇巧慧：準備好了

下一則

台提國防特別預算 美國務院：支持獲取關鍵防衛能力

延伸閱讀

批賴清德投書失格 鄭麗文：台海成火藥庫、台灣成兵工廠

批賴清德投書失格 鄭麗文：台海成火藥庫、台灣成兵工廠
謁陵兩蔣 鄭麗文批綠：民主最大破壞者

謁陵兩蔣 鄭麗文批綠：民主最大破壞者
反擊賴「拜共諜說」 鄭麗文：勿政治消費國家英雄

反擊賴「拜共諜說」 鄭麗文：勿政治消費國家英雄
反擊賴「拜共諜說」 鄭麗文：勿政治消費國家英雄

反擊賴「拜共諜說」 鄭麗文：勿政治消費國家英雄

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
一枚SpaceX「獵鷹9號」火箭於2021年11月13日從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空。SpaceX當天從佛州發射53枚星鏈衛星，進一步擴大其近地軌道衛星星座。（美聯社）

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光

2025-11-23 00:52

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決
成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤
圖輯／香港高樓大火竄燒整夜 已13人喪生

圖輯／香港高樓大火竄燒整夜 已13人喪生