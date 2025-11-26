批國民黨糊弄「誘導人喊統一」中配何鷹鷺退黨：我不玩了

具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺今天穿著一身綠色出席中常會。(記者李成蔭／攝影)

具中國籍配偶身分的國民黨 中常委何鷹鷺日前遭黨紀處分，經申訴後暫緩處分，她今天以一身綠色上衣出席中常會，面對國民黨主席鄭麗文 前來握手致意詢問，她回「變綠了」。何鷹鷺會後受訪時直呼國民黨玩文字遊戲，根本是「誘導我談統一」，這是騙中國大陸人又騙台灣人；講到最後她嗆「我不幹了，我退黨了，這個國民黨我不想玩了。」

何鷹鷺因拍「促統短影音」遭國民黨考紀會祭出黨紀開鍘，予以停職處分，而何不服處分申訴，中常會決議送回考紀會審議，申訴期間處分尚未生效。何鷹鷺今天穿著一身綠色出席中常會，黨主席鄭麗文與中常委握手致意時問「怎麼今天穿這麼綠」，何鷹鷺則回「變綠了」，引發關注。

何鷹鷺今天於國民黨中常會後接受媒體聯訪時批評，鄭麗文選主席時說「我是中國人」，但沒說是中華人民共和國的中國人，還是中華民國 的中國人，根本是「誘導我談統一」；她還批，國民黨副主席蕭旭岑去中國，對「中華人民共和國台灣地區」、「中華民國台灣地區」也沒闡明，沒有的話怎麼談？光說台灣地區是含糊不清，玩文字遊戲，有腦袋的都知道這樣玩下去是在玩火。

何鷹鷺質疑，鄭麗文講得中國人是中華民國的中國人，還是中華人民共和國的中國人？她被考紀會處分，選中央委員也不被提名，她到底是犯了多大錯誤？有違反法律或黨章？國民黨應表明立場，不要含糊其詞糊弄大家，騙台灣人又騙大陸人，到底要幹嘛？

何鷹鷺表示，她也希望台總統賴清德跟中國談、求和平，這是賴清德做的事，國民黨是在幫賴清德、民進黨做事嗎？那這個黨是不是綠了？民進黨敢說敢做敢為，就是不支持統一，就是喜歡台獨，就闡明觀點，國民黨為何不敢？她最後說「我生氣了，我不想說了，我不幹了，我退黨了，這個國民黨我不想玩了」。