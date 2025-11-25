他斷言2026台南、雙北首長底定 藍白2028要贏「恐吃力」

我的頻道

記者賴香珊／南投即時報導
媒體公布台南市長可能人選最新民調，國民黨謝龍介（左）若對上民進黨陳亭妃（右），陳亭妃支持度領先謝龍介。聯合報系資料照

2026台南市長之爭有最新民調，國民黨立委謝龍介雖超前民進黨林俊憲，但與陳亭妃差距拉大，謝盼藍白合成就新局面。但時事評論家、醫師沈政男斷言，台南市長這局是陳亭妃，藍白拿下雙北雖底定，卻示警藍白2028要贏恐相當吃力。

TVBS最新民調顯示，謝龍介超前林俊憲3%，但落後陳亭妃13%；謝龍介昨回應，有些區塊，相信在藍白兩黨談定後很快能展現藍白合氣勢，成就一個新局面。沈政男則指出，陳亭妃贏過謝龍介13%，比9月民調時的5%又拉開了不少。

沈政男表示，前陣子陳、謝兩人差距5%，可謝龍介這次民調下滑，有人說是因為小草支持度跑掉11%；實際上不然，其實是先前台南風災及賴清德的雜質說，等這些因素淡去後，台南市又回歸基本盤，也就是陳亭妃領先謝龍介10到15%。

他進一步表示，民眾黨在台南的支持度只有10%左右，因此抽樣誤差比較大，上一次民眾黨支持者支持謝雖有70%，這次似乎掉到50多%，可其實上上次就是50多%。此外，在小草主力的20到29歲族群，謝支持度勝過陳，這次贏更多。

而他兩周前到台南旅遊，到處都是陳亭妃與林俊憲的看板，好像馬上就要投票，藍白卻像沒人參選一樣。可窺見，台南這一次，藍白還是沒有希望，其實就是陳亭妃的了。不過，台北市、新北市也已底定藍白拿下，目前藍白比綠營是二比一。

沈政男也提醒藍白，從目前數據演變來看，賴清德執政成績雖不理想，仍有一定支持度；2028即使藍白合要贏都相當吃力與困難！若賴連任，國會又是藍白多數，而大陸開始推進「統一大業」，民主黨奪回美國總統，台灣政局將一事無成。

