挺台在美打造科學園區 AIT：有助強化台灣在全球供應鏈關鍵地位

台外交部與美國各州政府辦事處協會（ASOA）24日合辦「感恩之夜」酒會，美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin Lang）（圖）上台致詞。中央社

美國在台協會（AIT ）副處長梁凱雯（Karen Lang）今（24日）晚表示，AIT全力支持台灣努力在美國打造科學園區，這將有助更多台灣供應商進入美國市場，並強化台灣在全球供應鏈 的關鍵地位。

在對美關稅 談判過程中，台方除商討對美投資金額與模式外，行政院副院長鄭麗君拋出「台灣模式」，要將台灣多年推動的科學園區的經驗輸出到美國，協助美方建立產業聚落，打造「類科學園區」。

行政院政務委員兼國科會主委吳誠文日前在一場總統府的記者會表示，美方誠意十足，台方也提出土地、水電、人才培育、稅制及簽證等需求，美方也欣然同意，因為美國政府知道，協助台灣等於協助美國。

梁凱雯在外交部與美國各州政府辦事處協會（ASOA）合辦的感恩酒會上致詞，提到美台經貿近期的蓬勃發展。

台灣在美國打造類科學園區，正是台美關稅談判過程中的關鍵議題。

梁凱雯表示，AIT與ASOA建立平台，整合專家與資源，協助台灣企業評估並掌握投資美國的機會，「AIT也全力支持台灣努力在美國打造科學園區，這將有助更多台灣供應商進入美國市場，也會強化台灣在全球供應鏈的關鍵地位。」

外交部長林佳龍表示，奧克拉荷馬州、田納西州及愛荷華州今年宣布來台設處，目前共有25州及關島在台灣設立共26個辦事處，其中超過一半是在過去3年來設立或重新設立，顯見台灣與美國的經貿關係更加密切。

ASOA會長嚴樹芬則說，該會從2022年的10個州快速成長至今，可以期待明年有更多州加入，象徵台美合作的版圖將會持續擴大。