史瓦帝尼眾議長：持續挺台國際參與 維護台史邦誼

中央社台北24日電
台外交部長林佳龍（左）於24日午宴款待史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札（Jabulani Mabuza，右）訪問團。（外交部提供）中央社
非洲友邦史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札訪台，外交部長林佳龍今天於午宴時表示，感謝馬布札堅定支持台史關係並成立「台史關係委員會」。馬布札則說，史國將持續支持台灣國際參與並致力維護台史邦誼。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於今天午宴款待史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札（Jabulani Mabuza）訪問團，除代表政府表達誠摯歡迎之意，並感謝史國長期以來對台史邦誼的堅定支持。

林佳龍致詞指出，馬布札曾於2018年擔任商工暨貿易部長時來台簽署「台史經濟合作協定」，在此協定推動下，台灣自去年起已開始進口史國糖與牛肉，期盼未來擴大引進更多史國產品。政府在「榮邦計畫」政策下推動「台灣產業創新園區」（TIIP），並協助史國農業、智慧醫療、教育及戰略儲油槽等發展。

林佳龍說，感謝史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）於今年9月聯合國大會期間為台發聲，以及總理戴羅素（Russell Dlamini）在「聯合國氣候變化綱要公約」第30屆締約方會議中呼籲支持台灣參與。另感謝馬布札自2023年就任以來堅定支持台史關係並成立「台史關係委員會」，盼未來有更多議員響應加入。台灣將持續以最大決心協助史國發展，增進兩國人民福祉與情誼。

馬布札表示，此行踏上台灣令人感到猶如回到第二個家。台灣長期在經濟、醫療、教育及科技等領域的協助，對史國的發展極為重要，也充分體現雙方互惠互助的深厚情誼。史國將持續支持台灣國際參與並致力維護台史邦誼。

