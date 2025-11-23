我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美烏會談內幕：檯面下火藥味十足 美控烏帶風向

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

重申沒有赴中 王世堅：我會是最後一個踏上中國的台灣人

記者 游昌樺、陳筠青／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國音樂創作者以民進黨立委王世堅質詢用詞「沒出息」改編成歌曲，成為網上熱門話題。不過近日在社群平台上，出現「王世堅低調來大陸」的影像，引發外界討論。王世堅今（23日）出面澄清，表示這完全是子虛烏有、胡說八道的事情。（記者游昌樺／攝影）
中國音樂創作者以民進黨立委王世堅質詢用詞「沒出息」改編成歌曲，成為網上熱門話題。不過近日在社群平台上，出現「王世堅低調來大陸」的影像，引發外界討論。王世堅今（23日）出面澄清，表示這完全是子虛烏有、胡說八道的事情。（記者游昌樺／攝影）

中國音樂創作者以民進黨立委王世堅質詢用詞「沒出息」改編成歌曲，成為網上熱門話題。不過近日在社群平台上，出現「王世堅低調來大陸」的影像，引發外界討論。王世堅昨晚(22日)透過臉書嚴正澄清，不用抖音及YouTube，也從來沒有在這兩個社交軟體上傳過任何影片，他一直在台灣，未來也沒有去中國的相關計畫。

影片來源：聯合新聞網

王世堅今天(23日)受訪時被問及此事，他再度強調，這完全是子虛烏有、胡說八道。自己出生於受政治迫害家庭，長年對政治無所求，想盡一己之力來為台灣民主化本土化努力，自己的政治態度、立場與理想，與中共所期望一方順從朝貢是完全不同的。他認為，只有在三個原則堅持之下，台灣與中國的交流才是可以的，前提包括：不是地方對中央交流、不是黨對黨之間的談判交流、以及絕對不能被中共拿刀子掐在脖子之上去交流。

王世堅也提到，自己還有一個堅持，就是絕對不會接受要申請台胞證才能去中國。他個人認為，中國人持中國護照來台灣歡迎，而中國也願意開放台灣民眾持中華民國的護照去中國，自己才會考慮去中國，他更強調「我會是最後一個踏上中國大陸的台灣人」。

王世堅 中共 護照

上一則

台型男主廚殺死同居人 布局成「殉情」判無期定讞

下一則

台翁進宮廟拜拜 疑身上放鞭炮 引爆後臟器外露重傷送醫

延伸閱讀

網傳低調訪中影片？王世堅：不用抖音也沒有去中國

網傳低調訪中影片？王世堅：不用抖音也沒有去中國
學生開口全是「大陸話」台老師嘆：抖音滲透校園

學生開口全是「大陸話」台老師嘆：抖音滲透校園
新聞評論／不想輸蔣家後代？ 不合賴胃口才是王世堅障礙

新聞評論／不想輸蔣家後代？ 不合賴胃口才是王世堅障礙
蔣萬安95%連任？他曝王世堅不想選理由是不想輸蔣家後代

蔣萬安95%連任？他曝王世堅不想選理由是不想輸蔣家後代

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00

超人氣

更多 >
上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人

上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤

2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤
中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了
USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權