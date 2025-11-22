我的頻道

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

網傳低調訪中影片？王世堅：不用抖音也沒有去中國

中央社台北22日電
民進黨立委王世堅在議場受訪。(中央社資料照)
民進黨立委王世堅今天表示，近日在抖音YouTube上出現許多關於他的不實影片，甚至有人工智慧(AI)生成的假影片；他嚴正澄清，不用抖音及YouTube，人一直在台灣，未來也無去中國的相關計畫。

中國音樂創作者以王世堅質詢用詞「沒出息」改編成歌曲，成為網上熱門話題。不過近日在社群平台上，出現「王世堅低調來(中國)大陸」的影像，引發外界討論。

王世堅今天晚間透過臉書表示，近日在抖音及YouTube 上出現許多關於他的不實影片，甚至還有AI生成的假影片、假言論；他在這裡講清楚、說明白，他不用抖音及YouTube，也從來沒有在這兩個社交軟體上傳過任何影片。

王世堅說，近日有不肖人士利用AI影片偽造他的身分，聲稱他前往中國，他要嚴正澄清，他一直都在台灣，未來也無去中國的相關計畫，請大家別被不肖人士欺騙。

王世堅表示，他的官方帳號只有Facebook跟Threads，其他平台出現的一切內容，都不是他發布，若各位鄉親在其他平台上看到有關他的不實言論或是假影片，請民眾動動手指幫忙檢舉下架，也請民眾提高警覺，不要被不實造謠帶風向。

