台北市長藍白合有譜？ 黃國昌喊出：議員4+2全壘打

民眾黨北市議員黃瀞瑩今與民眾黨北市黨部北投七星街舉辦「台灣有愛・民眾溫情」寒冬送暖園遊會。記者蘇健忠／攝影

2026台北市長選舉，市長蔣萬安力拚連任，綠白母雞人選未出爐。民眾黨 主席黃國昌 今表示，和國民黨 主席鄭麗文對接下來合作，都有相當誠意和誠意；對於北市4位議員連任充滿100％信心，盼選民用最高票把黃瀞瑩留在議會，他相信北市「4+2」可全壘打。

「學姐」黃瀞瑩與民眾黨北市黨部今在北投七星街舉辦「台灣有愛・民眾溫情」寒冬送暖園遊會，黃國昌、北市黨部代理主委周榆修、民眾黨前主席妻子陳佩琪、北市議員張志豪與林珍羽、多位里長等人共襄盛舉。

黃國昌說，學姐過去幾年在選區的服務、在市議會的表現，有目共睹，不僅在議會為民發聲，監督市政有理有據，而且從今天活動可看出來她在基層扎根非常深。希望士北選民繼續給她加油鼓勵，最重要明年要用最高票把學姐留在台北市議會。

周榆修表示，黃瀞瑩三年來認真服務、質詢，明年要拚連任，他也提醒「議員認真打拚，最怕拚連任時，大家以為穩了，票就會跑掉」，盼各界支持她順利連任。

黃瀞瑩提到，當議員之後，一直在思考除了問政質詢，還能為地方做什麼事情，因此結合資源謝感謝家扶基金會、行動車發展協會與里長們，讓在地家庭享有溫馨周末。

媒體問及民眾黨在北市若不推出母雞，議員選舉的席次會不增反減？黃國昌說，對於民眾黨4位議員的連任，他充滿100%信心。展望2026年，他相信民眾黨在北市「4+2」全壘打絕對是可以達成的目標。