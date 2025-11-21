架2000假投資網站騙157億台幣「台版Jisoo」重判24年

假出金詐團主謀「台版Jisoo金智秀」歐俞彤判刑24年。圖／聯合報系資料照片

假出金詐團「美樂公司」透過境外機房架設二千多個假投資網站，指派「出金手」誘騙被害人在特定帳戶匯款，8個月詐得157億元（新台幣，約合5億美元），集團主謀26歲女子歐俞彤共80人依詐欺犯罪危害防制條例罪嫌起訴，台北地院審理，今天判歐女有期徒刑24年。

檢方偵辦共聲押51名詐團成員獲准，並對歐俞彤求處25年以上有期徒刑，案件審理時多數被告認罪，合議庭今同時對全案被告判刑，可上訴。

檢方追查相關犯行，今年8月有意再追加起訴18人，不過，因合議庭審理已近尾聲，檢方另行起訴，另由法官分案審理。

歐俞彤身材姣好、面貌清秀，曾為「飯局妹」，有稱她為「台版Jisoo金智秀」。據指出，她於2024年在一場飯局中結識竹聯幫的男友吳漢威（通緝中），2人成為男女朋友後成立「美樂公司」從事詐騙 犯行。

檢方指控，詐團組織與境外電信詐欺機房合作，透過網路系統商非法話務系統架設2230個假投資網站及應用程式，藉以招攬民眾投資，被害人交付投資款後，公司即指派「出金手」透過郵局臨櫃匯款等方式誘騙投資人匯款，佯裝投資獲利假象。

檢方偵查指出，「美樂公司」自2024年5月1日至今年1月7日8個月內完成1萬9274筆匯款紀錄，匯款金額高達14億2327萬1519元，有5080人受害，詐騙所得高達157億1240萬3953元。

檢察官偵辦認為，歐俞彤等人涉犯詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪條例、加重詐欺、洗錢罪，起訴時審酌80名被告正值青壯、不思循正當途徑賺取財物，短短數月即超過5000名被害人受騙，損失金額逾157億元，助長詐騙歪風。

檢方認為，歐俞彤犯罪情節嚴重，建議法院量處她有期徒刑25年以上刑期，其餘重要成員則各求處10年至22年不等的刑期。