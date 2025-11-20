我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

賴清德吃壽司反制陸禁日水產 陸外交部批「作秀」

台灣新聞組／即時報導
賴清德總統20日透過社群平台分享「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，展現台日堅固的友誼。（取材自賴清德Ｘ）
針對中國大陸停止進口日本水產品，日本官房長官木原稔表示，對於受到影響較大的干貝，「政府將支援推動轉換出口目的地與多元化，開拓新銷售通路」。

賴清德總統昨在臉書貼「午餐文」，有壽司、味噌湯，及鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，力挺日本意味濃厚；外交部長林佳龍也公開表態，支持高市及其政策，呼籲國人多赴日旅遊及購買日本產品。

日本外相茂木敏充針對中國政府發布一系列赴日旅遊相關公告，反駁日本治安絕對沒有惡化。

他出席參議院外交防衛委員會時表示，「毫無疑問，日本是個治安良好的國家。我認為現在晚上能夠一個人安心外出的國家不多了」。

大陸的反制措施已衝擊日本旅遊業及相關產業。日本機構估計，中方的旅遊提醒可能使日本今後一年旅遊消費收入減少1.79兆日元（約114億美元），拖累日本國內生產總值（GDP）減少0.29%。

據日本放送協會（NHK）報導，日本部分飯店的營收出現明顯下滑。尤其冬季是日本北海道地區的旅遊旺季，當地飯店住宿從業者對未來數月的業績表現深感憂慮。

日媒報導，位於愛知縣蒲郡市的一間飯店負責人竹內惠子表示，單計11月份，已有28個中國旅行團的住宿訂單被取消，涉及約1000人，情況前所未見，今年剩餘的中國大陸旅行團，亦已取消預訂。

賴總統發文分享食材來自日本的午餐照片，消息登上日本媒體後，日本參議員梅村瑞穗隨即在社群平台X上轉貼賴清德貼文，並預告「明天午餐打算吃台灣的滷肉飯和芒果」，還引用論語中的「德不孤，必有鄰，非常感謝」，並貼上兩國國旗象徵台日友好。兩個小時後，梅村瑞穗再度發文，曬出吃台灣滷肉飯和芒果優格的照片，不少日本網友見狀紛紛留言打算跟進。

不過，賴總統此舉也刺痛對岸神經，引來大陸外交部痛批「作秀」，更稱這改變不了「台灣是中國的台灣」的事實。 大陸外交部20日下午舉行記者會，路透記者提問：賴清德今天在社交媒體曬午餐吃日料，來表達對日本的支持。中方對此有何評論？ 大陸外交部發言人毛寧回應稱，台灣是中國的台灣，台灣是中國領土不可分割的一部分，無論「賴清德當局」怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實。

日本參議員梅村瑞穗在她的社群平台曬出享用台灣滷肉飯和芒果優格的照片。（取材自X平台）

