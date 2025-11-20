AIT主席懸缺至今 專家呼籲應立即任命新主席

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國聯邦參議院外交外交委員會20日舉行聽證會，邀請學者專家共同檢視「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act）的執行，同時也討論美台之間未來的合作。記者陳熙文／攝影
美國總統川普總統上任以來，美國在台協會（AIT）主席的職位懸缺至今，前美國國防部資深台灣顧問王洛伶（Lauren Dickey）20日呼籲美國應該強化AIT的人員配置，且立即任命AIT主席；王洛伶也呼籲說，美國必須加速對台軍售，提供台灣必要的軍事能力，否則恐弱化對北京的嚇阻。

AIT前主席羅森柏格（Laura Rosenberger）於今年1月21日結束任期，AIT主席一職懸缺至今。

聯邦參議院外交外交委員會20日舉行聽證會，檢視「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act）的執行，同時也討論美台之間未來的合作。

王洛伶在發言時提出數點建議來強化美台嚇阻能力，包括全力挹注支援台灣安全相關的職權，並納入美國國防部多年期的計畫中、針對已經獲准的軍售項目建立快速清單，加速對台交付、授權撥用必要的資金，讓美台合作建立因應區域不測事件的軍用庫存等

王洛伶也呼籲說，美國應該強化AIT的人員配置，包括強制由參議院確認AIT處長的任命，同時立即任命在華府的AIT主席；王洛伶也說，美國國會必須持續深化與台灣立法院的互動，以助台灣維持國防預算的增長和關鍵政策的改革。

王洛伶也提到說，據她的理解，AIT在台灣的人員編組已經達到上限，沒有足夠的空間讓必要的人員可以進駐台灣協助執行美國現行關於安全議題和其他層面的政策目標。

王洛伶表示，政府早該指示國務院來檢視AIT的面積，考慮是否該在台灣建立第二座或第三座設施來容納更多的人員。

此外，王洛伶也提到美國對台軍售的重要性，指北京方面對台海危機的計畫是基於美國軍售交付什麼給台灣，若美國無法交付不對稱作戰的能力給台灣，北京可能有天會起床認為，以武力犯台可能比他們原先想的更輕鬆，因此採取行動。

王洛伶說，當美國無法準時交付武器系統，或者因為美國國防工業所面臨的挑戰而無法撥出預算，這會破壞到對北京的嚇阻。

AIT 軍售 國防部

