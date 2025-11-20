我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

中國要求巴拿馬議員取消訪台 台外交部：蠻橫無理

中央社台北20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中方要求巴拿馬國會議員取消訪台。台外交部今天強烈譴責中國以蠻橫無理的舉措，試圖影響他國內政，並呼籲各國在平等互惠基礎上與台灣交往，共同管理中國霸權擴張行徑。圖／聯合報系資料照片
中方要求巴拿馬國會議員取消訪台。台外交部今天強烈譴責中國以蠻橫無理的舉措，試圖影響他國內政，並呼籲各國在平等互惠基礎上與台灣交往，共同管理中國霸權擴張行徑。圖／聯合報系資料照片

外媒報導，中方要求巴拿馬國會議員取消訪台。台外交部今天強烈譴責中國以蠻橫無理的舉措，試圖影響他國內政，並呼籲各國在平等互惠基礎上與台灣交往，共同管理中國霸權擴張行徑。

美聯社報導，巴拿馬外交部和美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉（Kevin Marino Cabrera）19日針對中國駐巴拿馬外交人員要求巴拿馬國會議員取消訪台一事予以批評，巴拿馬外交部更指控中國大使館「干預」巴拿馬內部事務。

台外交部晚間回覆中央社提問表示，注意到外媒相關報導，對於中國政府一再以蠻橫無理的舉措試圖影響他國內政，並阻止其他主權國家與台灣正常交流互動，外交部表達強烈譴責。

台外交部指出，台灣一向以開放友好立場，與共享民主、自由及尊重人權法治的國家平等交往，對於認同台灣，以及具有相同理念的各國友人來台訪問也表示歡迎，並且已獲得國際間普遍認可與尊重。

台外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣正常的國際活動與交往，中國無權置喙，更遑論以不符外交規範的霸道行徑干預他國主權行為，只會再次凸顯中國獨裁政權的霸權心態，加深國際社會反感。

台外交部呼籲，各國政府應強烈譴責中國不當干預他國主權決策的作為，並與台灣在平等互惠的基礎上加強交往與合作，共同管理中國在全球的霸權擴張行徑。

中華民國 大使館 華人

上一則

變性需強制摘除原性器官 台監察院要求內政部檢討改進

下一則

1周內第2次 解放軍再次「聯合戰備警巡」24軍機出海擾台

延伸閱讀

巴拿馬議員遭中國施壓取消訪台 巴外交部、美大使回應了

巴拿馬議員遭中國施壓取消訪台 巴外交部、美大使回應了
波蘭指控俄羅斯破壞鐵路 關閉境內最後1處俄領事館

波蘭指控俄羅斯破壞鐵路 關閉境內最後1處俄領事館
中國不滿美對台軍售 台外交部：無權抹黑台美正常合作

中國不滿美對台軍售 台外交部：無權抹黑台美正常合作
孟加拉促引渡遭判死刑前總理哈希納 印度暫無動作

孟加拉促引渡遭判死刑前總理哈希納 印度暫無動作

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
82歲曾姓獨居婦人的住家走道堆滿回收廢品。(圖／讀者提供)

台82歲獨居婦水費暴增 警破門驚見白骨 女兒：半年沒聯絡

2025-11-14 01:00
北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛今年7月2日正式確認將延續達賴喇嘛的轉世傳承，達賴喇嘛並已揭示將轉世於自由之地。（美聯社）

西藏流亡政府駐台代表：如果達賴喇嘛轉世台灣？

2025-11-16 10:00

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據