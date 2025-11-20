變性需強制摘除原性器官 台監察院要求內政部檢討改進

台灣監察院。(本報系資料照片)

隨近年性別意識抬頭，變性成熱門話題，台灣監察院指出，台內政部 仍要求強制摘除原性器官作為性別變更登記的申請要件，明顯違反法律保留原則、比例原則、CEDAW及兩公約意旨，嚴重侵害人民身體權與健康權，監察院通過監委紀惠容調查報告，要求內政部盡速檢討改進。

監察院指出，「強醫療模式」多已被國際判決認定違反國際人權公約，例如瑞典 2013年甚至立專法賠償因被迫強制手術之跨性別 者，全世界有近200國，其中約50國已不強制要求手術（免術換證），至少20國採自由換證，也就是不需醫療或非醫療證明即可換證。

紀惠容說，各國性別變更登記的制度現分為三種，包含「強醫療模式」、「弱醫療模式」、「性別自我認同模式」；我國目前仍採行「強醫療模式」制度，為此行政院委託研究建議短期採「弱醫療模式」，建議長期採「性別自我認同模式」。

陳情人向紀惠容說，性別登記、反覆申請遭拒、持覆提起訴願、行政訴訟等救濟程序，讓他們飽受長時間金錢與身心折磨，徒增訟累虛耗司法資源與基層戶政人員困擾。截至2025年4月30日，訴訟進行中計5件，訴訟已裁判計7件，其中戶政事務所敗訴計6件，均已完成性別變更登記。

紀惠容表示，內政部2008年11月3日行政命令規定變更法定性別需有「2位精神科醫師診斷書」與「已摘除性器官手術診斷書」。然而，現行戶籍法及戶籍法施行細則，僅規範人民申請身分變更登記時需附證明，並無要求人民必須摘除原性器官。在無法律依據下，僅由內政部發布行政規則，規範拘束各戶政事務所辦理性別變更登記的依據，這已明顯違反法律保留原則及比例原則。

紀惠容表示，行政院、內政部推動性別變更要件法制化仍然牛步，行政院與立法院均提出專案研究報告，指出實務仍以行政規則作為限制依據，顯屬不當，應盡快整合各方意見，提出適切的性別變更登記法律草案。

紀惠容表示，身為戶政中央主管機關的內政部迄今怠不作為，違反憲法及國際人權公約。行政院應會同所屬機關了解跨性別者所面臨之生活處境及需求，以提供適當的社政醫療、法律扶助等資源挹注及支持，並強化社會溝通及教育，以消除社會對於跨性別者的偏見及歧視。