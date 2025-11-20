台灣天道盟正義會大哥嫁女 政商千人同賀 近百警荷槍維安
桃園市中壢區天道盟正義會劉姓大哥日前在大崙崇德宮舉辦婚宴嫁女兒，現場席開百桌，千名賓客共襄盛舉，包括黑白兩道及藍綠政黨等政商名流皆到場祝賀。由於當晚婚宴入口站滿近百警力，引發地方議論，中壢警方態度相當低調，僅說依照正常程序出勤辦理蒐證，避免現場發生意外。
據悉，天道盟正義會劉姓大哥15日於中壢區大崙崇德宮盛大舉辦婚宴，據稱席開120桌，從白天迎娶儀式開始就展現出驚人排場，新郎方多輛豪車遊街，熱鬧非凡。當晚，來自全國各地的賓客湧入，藍綠白各黨派人士、企業界代表均未缺席。
然而，所有賓客在踏入會場前，都必須面對警方嚴密的蒐證行動。中壢警方會同保安大隊霹靂小組，荷槍實彈在入口處架設攝影機，對所有入場人員進行逐一蒐證。這種「如臨大敵」的戒備方式，讓不少參與喜宴的賓客感到好奇，附近居民也紛紛駐足觀望，議論究竟是什麼活動。
現場有樂隊、主持人賣力演出，數10名穿著火辣的年輕女子招待穿梭服務賓客，席間更施放了長達5分鐘的高空煙火，將氣氛推至高潮。新郎新娘多次換裝向親友敬酒致謝，在眾人祝福中完成終身大事。
對於這次「準軍事級」的維安行動，中壢警方採取低調態度，僅表示類似大型婚宴喜慶活動，警方都會依照正常程序派駐警力到場蒐證，目的在於防止現場發生任何意外或衝突。至於是否針對特定組織或黑道特有勤務進行佈署，警方則不予證實，強調一切皆為確保公共安全。
