我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

台灣天道盟正義會大哥嫁女 政商千人同賀 近百警荷槍維安

記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市中壢區天道盟正義會劉姓大哥日前在大崙崇德宮舉辦婚宴嫁女兒，現場席開百桌，婚宴入口站滿近百警力。(記者周嘉茹／翻攝)
桃園市中壢區天道盟正義會劉姓大哥日前在大崙崇德宮舉辦婚宴嫁女兒，現場席開百桌，婚宴入口站滿近百警力。(記者周嘉茹／翻攝)

桃園市中壢區天道盟正義會劉姓大哥日前在大崙崇德宮舉辦婚宴嫁女兒，現場席開百桌，千名賓客共襄盛舉，包括黑白兩道及藍綠政黨等政商名流皆到場祝賀。由於當晚婚宴入口站滿近百警力，引發地方議論，中壢警方態度相當低調，僅說依照正常程序出勤辦理蒐證，避免現場發生意外。

據悉，天道盟正義會劉姓大哥15日於中壢區大崙崇德宮盛大舉辦婚宴，據稱席開120桌，從白天迎娶儀式開始就展現出驚人排場，新郎方多輛豪車遊街，熱鬧非凡。當晚，來自全國各地的賓客湧入，藍綠白各黨派人士、企業界代表均未缺席。

然而，所有賓客在踏入會場前，都必須面對警方嚴密的蒐證行動。中壢警方會同保安大隊霹靂小組，荷槍實彈在入口處架設攝影機，對所有入場人員進行逐一蒐證。這種「如臨大敵」的戒備方式，讓不少參與喜宴的賓客感到好奇，附近居民也紛紛駐足觀望，議論究竟是什麼活動。

現場有樂隊、主持人賣力演出，數10名穿著火辣的年輕女子招待穿梭服務賓客，席間更施放了長達5分鐘的高空煙火，將氣氛推至高潮。新郎新娘多次換裝向親友敬酒致謝，在眾人祝福中完成終身大事。

對於這次「準軍事級」的維安行動，中壢警方採取低調態度，僅表示類似大型婚宴喜慶活動，警方都會依照正常程序派駐警力到場蒐證，目的在於防止現場發生任何意外或衝突。至於是否針對特定組織或黑道特有勤務進行佈署，警方則不予證實，強調一切皆為確保公共安全。

桃園市中壢區天道盟正義會劉姓大哥日前在大崙崇德宮舉辦婚宴嫁女兒，現場席開百桌，千...
桃園市中壢區天道盟正義會劉姓大哥日前在大崙崇德宮舉辦婚宴嫁女兒，現場席開百桌，千名賓客共襄盛舉。(記者周嘉茹／翻攝)
桃園市中壢區天道盟正義會劉姓大哥日前在大崙崇德宮舉辦婚宴嫁女兒，現場席開百桌，千...
桃園市中壢區天道盟正義會劉姓大哥日前在大崙崇德宮舉辦婚宴嫁女兒，現場席開百桌，千名賓客共襄盛舉。(記者周嘉茹／翻攝)

上一則

賴清德聲援日相 中批奴顏婢膝 台：台日關係絕非殖民遺緒

下一則

變性需強制摘除原性器官 台監察院要求內政部檢討改進

延伸閱讀

COP30開幕式登場 場館周邊加強維安

COP30開幕式登場 場館周邊加強維安
總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席
總統級維安…黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

總統級維安…黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席
泰勒絲低調看NFL球賽 與未婚夫每年花800萬元維安

泰勒絲低調看NFL球賽 與未婚夫每年花800萬元維安

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
82歲曾姓獨居婦人的住家走道堆滿回收廢品。(圖／讀者提供)

台82歲獨居婦水費暴增 警破門驚見白骨 女兒：半年沒聯絡

2025-11-14 01:00
北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛今年7月2日正式確認將延續達賴喇嘛的轉世傳承，達賴喇嘛並已揭示將轉世於自由之地。（美聯社）

西藏流亡政府駐台代表：如果達賴喇嘛轉世台灣？

2025-11-16 10:00

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據