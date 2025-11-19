傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

我的頻道

台灣新聞組／台北20日電
台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)
台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月退休後，10月轉戰英特爾，疑似帶走台積電先進製程資料，引發外界議論。知情人士透露，羅唯仁很優秀但也驕傲，原以為在台積電可更上層樓，最後只能退休，因此希望到英特爾工作，讓台積電失去一些東西。和碩董事長童子賢認為，要觀察的是這是一個人帶走一些資料，還是整組人離開，因為一個人的影響比較輕微。

本報系經濟日報報導，童子賢分析，因為不管是南韓三星或先前日本的案子，或者美國的英特爾，他們在製程跟管理上本來就跟台積電不一樣。每一個公司有自己不同的配方跟參數。如果你的製程跟整個流程跟台積電不一樣的話，參考台積電的參數未必有辦法直接使用。

童子賢以IDF經國號當年停產為例，因為沒安排好相關工程師及研發團隊，沒有幫他們安排好去處，導致整組、幾百人就直接跳槽到南韓去，讓南韓在航太產業大幅進步，反之台灣因為當年失去了這批人才，現在重啟研發就很辛苦，這是整組人才流失帶來的影響。

童子賢強調，雖然自己對台積電本次事件還沒完全弄清前因後果，但如果說是一個人帶走一些技術資料，我想以台積電強壯的體質不會受到嚴重的影響。

另據台北中國時報報導，知情人士指出，台積電董事長魏哲家去年升任董事長後，台積電內部原以為會有一波職務調整，75歲的技術研發暨企業策略發展資深副總羅唯仁，雖然已超過67歲退休的「蔣尚義條款」，更是研發部門的最高主管，仍希望可以更進一步，但最後無法如願，只能選擇退休。

報導說，知情人士表示，台積電內部一直在傳羅唯仁認為台積電虧待了他，才會選擇到英特爾任職，目的並非要取得什麼樣的職位或者其他東西，因為羅已經75歲，而是想讓台積電失去一些東西，同時，昔日團隊班底也在內部調查的行列中。業內更傳出，目前英特爾內部已經有疑似羅唯仁新註冊的信箱。

台積前副總羅唯仁 傳帶2奈米機密投美 台檢偵辦有無違反國安法

英特爾前執行長基辛格：AI競賽 台灣缺電力韌性

Nvidia壯大AI生態系 安謀助陣

台積電先進封裝產能嚴重吃緊 英特爾有望分食

