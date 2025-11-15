我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

第38屆金雞獎 易烊千璽封帝 最佳故事片「好東西」

歐台會錄影致詞 賴清德：台海和平穩定是世界安全必要元素

記者周佑政／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統15日以錄影方式為「歐洲台灣協會聯合會2025年會」致詞。(圖／擷自台總統府提供影片)
賴清德總統15日以錄影方式為「歐洲台灣協會聯合會2025年會」致詞。(圖／擷自台總統府提供影片)

台總統賴清德今天以錄影方式為「歐洲台灣協會聯合會2025年會」致詞，他表示，台灣是維持世界和平的重要關鍵，台海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。台灣與歐洲都面對威權主義擴張的威脅；我們願意分享因應各項挑戰的經驗，並且會以堅定的民主信念與積極的國防政策，自信地維護台海和平。

賴清德表示，歐台會每年舉辦年會活動來聯絡旅歐的台灣鄉親情誼、串聯各國政要，進而發揮影響力。今年年會的主題是「台灣軟實力：當文化策進成為一種政治實踐」，藉由觀賞紀錄片和專題演講，讓與會者能夠更加認識台灣豐富多元的文化，以及文化如何串起台灣與各國的連結，深化彼此的互動交流。

賴清德說，在座許多國際友人以及歐洲議會的代表都曾經來台訪問，親自見證了台灣的自由民主發展，而除了共享的普世價值，台灣是維持世界和平的重要關鍵，台海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。

他指出，當前，台灣與歐洲都面對威權主義擴張的威脅，不只有企圖滲透民主及侵犯人權，包含海纜、網路、能源在內的關鍵基礎設施，也受到威權陣營的干擾；此外，人工智慧的興起，更對產業、供應鏈以及政府監管帶來全新的挑戰。

賴清德說，台灣正努力在民主法治的體制與精神下，強化全社會韌性與反滲透，來保護我們珍視的日常生活。我們願意分享因應各項挑戰的經驗，並且會以堅定的民主信念與積極的國防政策，自信地維護台海和平。同時，我們將以堅實的經濟實力和科技力量，跟全球民主陣營攜手合作，共同為世界的和平與繁榮做出更多貢獻。

賴清德說，台灣與歐洲雖然距離遙遠，但在理念上、價值上與經貿關係上都有緊密交流。尤其，這個月副總統蕭美琴應邀出席在歐洲議會舉行的IPAC年會，傳達台灣的民主心聲，也代表著台歐關係更進一步。藉這個機會，他要特別感謝歐洲各界友人的支持。

賴清德表示，台歐關係的發展除了駐外同仁與國際友人的努力，還有在座僑胞朋友的付出。大家都是最佳的國民大使，都為了台灣在國際上努力不懈，奮鬥向前。

賴清德 供應鏈 人工智慧

上一則

掏空遠東航空資產近1.2億美元 前董座張綱維確定入獄

下一則

閃電訪中最後一天 國民黨副主席張榮恭提「和陸興台」

延伸閱讀

美台匯率聯合聲明 藍委轟賴清德說謊：恐難再調控穩定

美台匯率聯合聲明 藍委轟賴清德說謊：恐難再調控穩定
G7外長會議聯合聲明 賴清德：維護台海和平已是國際共識

G7外長會議聯合聲明 賴清德：維護台海和平已是國際共識
遭點名應聲援沈伯洋 韓國瑜嗆賴清德：自己生病讓別人吃藥

遭點名應聲援沈伯洋 韓國瑜嗆賴清德：自己生病讓別人吃藥
賴清德促韓國瑜聲援沈伯洋 藍問「誰才是總統」

賴清德促韓國瑜聲援沈伯洋 藍問「誰才是總統」

熱門新聞

北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00

超人氣

更多 >
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品
上ChatGPT找答案會有副作用？ 連公司執行長都不敢明說

上ChatGPT找答案會有副作用？ 連公司執行長都不敢明說
台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了