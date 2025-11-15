掏空遠東航空資產近1.2億美元 前董座張綱維確定入獄

我的頻道

記者林孟潔／台北即時報導
遠東航空公司董事長張綱維。(本報系資料照)
東航空董事長張綱維被控掏空公司資產獲利近36億元(新台幣，下同，約1.2億美元)，一審依商業會計法填製不實會計憑證、背信等罪判處14年徒刑，另有1年得易科罰金之刑。案經上訴，台灣高等法院今仍判張綱維14年徒刑，另有4月得易科罰金之刑，其中背信、行使業務登載不實、違反民用航空法等3罪，分別判刑1年、4年、2年6月，併科1億元罰金不得上訴第三審而定讞，張綱維確定要入監。

張綱維上訴二審期間，因七度違反科技監控規定，高院今年4月2日拘提、重行羈押，張綱維在押期間，多次以母親罹癌、7架飛機待處置為由求交保，但均被高院駁回，裁定延押至今。

遠航因前董事長崔湧財務出現危機，向法院聲請重整獲准，張綱維明知自身無足夠財力籌措或引進有效資金執行重整，卻佯以名下樺福集團自有資金充裕、將挹注遠航取得重整人資格，同時取得遠航業務經營、財產管理處分權。

張綱維隨後陳報不實重整計畫及隱匿高利貸來源，完成增資獲復航許可，再虛增營收美化財報以「轉調樺壹款」名義侵占遠航資金。遠航2015年10月帳上已還清所有關係人代墊款，張綱維卻將樺福關係人負債轉給遠航承受，由遠航向合庫貸款，將核貸款用以代償樺福公司等關係人於安泰銀行欠款約20億元。

遠航2015年底重整完成後，隔年即出現財務赤字，張綱維為避免遠航遭民航局裁罰致影響航權，將新北市淡水區「小坪頂」房地過戶給遠航承買「爛尾樓」，又令遠航承受重大財損。

檢方起訴張綱維犯罪所得為近36億元，而一審認定張綱維犯罪所得為32億餘元，並指張綱維以不法手段詐得遠航重整的龐大利益，將遠航資產充作私人金庫，作為樺福集團資金操作之用，違背公司治理原則，破壞社會經濟秩序，更未體認飛航大眾運輸特許事業負責人社會責任，依商業會計法填製不實會計憑證、背信等罪判處14年徒刑，另有1年得易科罰金之刑。

案件上訴，高院認為，二審審理期間合庫已受償10億餘元，另指張綱維部分犯行為無罪，而扣除2億5000萬元犯罪所得等，認定張綱維英沒收犯罪所得為19億8415萬餘元。

高院指出，張綱維所為不僅嚴重違背公司治理原則，破壞社會經濟秩序，更未深切體認飛航大眾運輸特許事業負責人的社會責任，一審判決部分量刑過輕，另一審未及審酌合庫已受償部分貸款，而撤銷原判決，但仍判處張綱維應執行14年徒刑，另有4月得易科罰金之刑。

其中，張綱維犯行使業務登載不實罪，二審判處1年徒刑，犯刑法背信罪判4年徒刑，違反民用航空法部分判處2年6月徒刑併科1億元罰金，此三罪檢察官、張綱維均不得上訴第三審，先行定讞。

高院 貸款 東航

