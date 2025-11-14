宜蘭泉月樓行館超狂防水爆紅 違建、農地未農用遭罰

我的頻道

記者王燕華／宜蘭即時報導
「超完美防水閘門」其實是一片片防水板，暴雨當下，只要花10分鐘時間，就能夠把所有防水板架設起來，阻擋淹水。圖／冬山泉月樓提供
「超完美防水閘門」其實是一片片防水板，暴雨當下，只要花10分鐘時間，就能夠把所有防水板架設起來，阻擋淹水。圖／冬山泉月樓提供

宜蘭冬山鄉泉月樓行館在日前鳳凰颱風帶來大雨時，因防水閘門有效阻水，成為汪洋中一片乾爽、平靜的小島，在網路瞬間爆紅，但也傳出部分建物違章增建。縣府證實，冬山鄉公所查報違章，縣府已開出處分書要求改善，目前是一般違章列管，若有公共安全疑慮將優先排拆。此外，因部分用地未做農牧使用，也被縣府裁罰30萬元，農業處近日將再次稽查。

泉月樓行館位於冬山鄉茄苳路，屬於低窪淹水地區。日前宜蘭暴雨，溪南多鄉鎮淹水，業者在臉書貼出照片，周遭道路都成汪洋，行館應對妥善，迅速架起一片片防水板，有如銅牆鐵壁，把洪水阻在門外，讓整棟建築與園區維持良好狀況。

業者昨晚還貼出防淹教戰守則，強調「我們提前啟動各項防護措施，包括抽水馬達的檢測維護，及大家特別關注的防水閘門等，因應不同建築與空間需求，只要選用合格的防水閘門、並依尺寸正確安裝，搭配抽水馬達運作，就能有效提升防水與防倒灌的能力」。

「泉月樓行館」爆紅後，今天被爆料3000多平方公尺的建築主體中，部分是違建。縣府建設處證實，冬山鄉公所前年底提報違章，縣府去年初勘查，增建約200多平方公尺，屬於違建，已開出違章建築處分書，要求業者改善，並以一般違章列管。

此外，泉月樓屬農牧用地，但有5000多平方公尺土地未做農用，宜蘭縣府農業處認定違反農發條例，前年移請地政處依區域計畫法裁處30萬元，農業處近日將再次前往稽查，確認業者是否改善。

空拍下的「防水閘門」如銅牆鐵壁般，守護這座度假行館，四周汪洋也能做到滴水不淹。圖...
空拍下的「防水閘門」如銅牆鐵壁般，守護這座度假行館，四周汪洋也能做到滴水不淹。圖／冬山泉月樓提供
「超完美防水閘門」其實是一片片防水板，暴雨當下，只要花10分鐘時間，就能夠把所有...
「超完美防水閘門」其實是一片片防水板，暴雨當下，只要花10分鐘時間，就能夠把所有防水板架設起來，阻擋淹水。圖／冬山泉月樓臉書

