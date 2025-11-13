我的頻道

家人病逝收19萬美元醫療帳單 男靠一招減到3.7萬

電信競爭激烈...威瑞森將裁1.5萬人 公司史上之最

陳建仁爭中研院長「裁判變球員」？遭疑恐提前知道面試考題

台灣新聞組／即時報導
前副總統陳建仁9月底請辭中研院院長遴委會副召集人，傳為下屆中研院院長候選人。(本報資料照片)
中研院院長廖俊智任期明年6月屆滿，國民黨立委柯志恩昨天質詢，前副總統陳建仁原本是院長遴委會副召集人，卻在9月底請辭，傳出是因為被推薦為院長候選人，陳建仁此舉恐是「裁判變球員」，提前知道面試題目。中研院回應，現階段無法告知陳建仁是否為院長候選人，但所有訊息都公開，不用擔心公平問題。陳建仁方面昨晚截稿前未取得回應。

中研院6月中旬組成院長遴選委員會，陳建仁擔任遴委會副召集人，卻在9月底請辭，外界盛傳因他獲推薦為院長候選人之一。陳建仁擔任副總統之前，便曾擔任中研院副院長4年多。廖俊智5年前準備連任院長前，也曾傳出甫卸任副總統的陳建仁要出馬與廖俊智競爭院長。

立法院教委會昨邀請廖俊智備詢，柯志恩質疑，陳建仁原本是院長遴委會副召集人，卻傳出為了擔任院長候選人而請辭，但他已以副召集人身分參加8月舉辦的兩場座談會，蒐集中研院人對院長的建議，對其他3位候選人非常不公平。

對此，遴選委員會發言人、生醫所所長陳儀莊說，現階段無法告知陳建仁是否為院長候選人，但不必擔心公平問題，因為所有會向院長候選人提出的問題，都是之後才決定；所有訊息至今都是公開的，所有候選人知道的事情都一樣，包括8月座談會的資料。

柯志恩指出，這是程序問題，如果4名候選人中有1人擔任院長遴選委員，8月就看過所有資料，就會比其他候選人具備更多競爭力；如果陳建仁的確是院長候選人，應該在剛被徵詢時立刻辭去副召集人，不是9月底才辭去。她建議中研院制定規定，有可能成為院長候選人就不該擔任遴委，雖不違法，但影響公平性與社會觀感。

國民黨立委萬美玲質疑，中研院連續三任院長從李遠哲、翁啟惠到廖俊智，接任時都是50來歲，但陳建仁現在已經75歲，是否不符合中研院院長年輕化趨勢？廖俊智表示，中研院並未對院長年齡做任何規畫。

民眾黨立委劉書彬表示，此事被媒體提早揭露，可能產生政治效應，無論陳建仁是否獲得提名，其實都已是一場不公平比賽。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，陳建仁請辭遴選委員會副召集人，不代表他就有意爭取中研院長，在野黨的質疑是誅心之論。

據中央研究院院長遴選辦法，院長任期屆滿前一年組成遴選委員會，組成後6個月內，向評議會提出院長候選人排序推薦名單至少4人，並由評議會依法選舉。院長遴選委員會表示，預計12月13日召開評議會，當天將從至少4名院長候選人中，選出排序推薦名單3名，呈請總統遴選並公布最終結果。

依規定，院長遴選委員會置委員15人，由評議員依數理科學組、工程科學組、生命科學組與人文及社會科學組每組各選舉3人，及中研院研究人員及研究技術人員選舉3人，組成15人遴委會。遴選委員互推1人為召集人擔任主席，本屆召集人為中研院前院長李遠哲。

中研院院長遴選委員會除對外公開徵求各界推薦具傑出學術成就、崇高學術地位、宏觀學術視野、富行政能力、秉開闊胸襟之院長被提名人外，亦得主動尋覓接洽適當人才為被提名人。院長遴選委員會為了解中研院學術環境與需求，必要時得與院內同仁舉行座談，中研院8月已舉辦過兩場座談會。

有權選舉中研院院長的則為中研院評議會。中研院現有評議員80人 ，其中數理科學組23人、工程科學組14人、生命科學組20人、人文及社會科學組23人。其中，當然評議員36人，包括正副院長、各研究所長及研究中心主任，此外還有由院士選舉的聘任評議員44人。

院長候選人的選舉，由評議會採無記名排序投票，以序位合計值最低且排序在前之3人當選，再交由總統圈選最後人選。

太子集團案 台北101籲政府專責單位助查核租戶背景

