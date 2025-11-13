我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不敵聯邦施壓？加州將撤銷1萬7000移民的商業駕照

航班取消怎麼辦 旅遊專家指點如何避免

台灣隊奪「世界聖誕麵包大賽」總冠軍 亞洲首支奪冠隊伍

記者陳睿中／即時報導
台灣隊在「2025世界盃聖誕麵包大賽」拿下5個大獎，並最終贏得總冠軍寶座。（記者陳睿中／攝影）
台灣隊在「2025世界盃聖誕麵包大賽」拿下5個大獎，並最終贏得總冠軍寶座。（記者陳睿中／攝影）

今年10月中旬在義大利米蘭舉行的「2025世界盃聖誕麵包大賽」（Panettone World Championship）中，台灣隊擊敗各國強敵，在「傳統經典米蘭」、「巧克力口味」、「個人尺寸小蛋糕」、「星級主廚」等項目獲得第一名，並獲得「創新Panettone搭配義式冰淇淋」季軍，最後贏得總冠軍寶座。台灣隊也於13日舉行慶功記者會，並預告將在成員的麵包店中推出期間限定的聖誕麵包商品，讓台灣消費者也能品嘗到世界級的手藝。

由「義大利天然酵母暨聖誕麵包大師會」主辦的「世界盃聖誕麵包大賽」每二年舉行一次，被視為「聖誕麵包界的奧運」。本屆共有9個國家代表隊登上這座殿堂，包括：台灣、阿根廷、澳大利亞、巴西、中國、德國、日本、西班牙和秘魯。

聖誕麵包起源於古羅馬時期的義大利，極度講究溫度、天然酵母環境、濕度等細節。台灣隊今年由「Quelques Pâtisseries某某甜點」主廚賴怡君、「布雷夫烘焙」主廚楊世均、「Feeling 18 巧克力工房」麵包主廚蔡約群組成，並由「I love Italy by Giovanna」創辦人陳詩絜擔任總教練。透過精準的SOP以及團隊互補、各司其職，成功拿下5個重要大獎並獲得總冠軍，也是亞洲首個奪冠隊伍。

擔任隊長的甜點主廚賴怡君，本次運用荔枝、拉拉山水蜜桃、芒果、香蕉和鳳梨等5款台灣頂級水果，角逐創新Panettone 搭配義式冰淇淋「盤式甜點」項目，並拿下第三名。除了透過大量練習外，賴怡君也親自走訪歐洲考察，以確保成果的品質。而在慶功記者會活動上，總教練陳詩絜與全體隊員，也紛紛分享自己事前準備工作，以及面對挑戰的心路歷程。

隨著聖誕節即將到來，台灣隊4位成員也計畫分別在自己的麵包店、甜點店推出期間限定的聖誕麵包商品，屆時台灣民眾也有機會一嘗世界級的職人手藝。

台灣隊今年由Feeling 18 巧克力工房麵包主廚蔡約群（左起）、某某甜點主廚...
台灣隊今年由Feeling 18 巧克力工房麵包主廚蔡約群（左起）、某某甜點主廚賴怡君、I love Italy by Giovanna創辦人陳詩絜（總教練）、布雷夫烘焙主廚楊世均組成。（記者陳睿中／攝影）
台灣隊在巧克力口味聖誕麵包、傳統經典米蘭聖誕麵包、創新聖誕麵包均獲得佳績。（記者...
台灣隊在巧克力口味聖誕麵包、傳統經典米蘭聖誕麵包、創新聖誕麵包均獲得佳績。（記者陳睿中／攝影）

義大利 世界盃 阿根廷

上一則

國台辦：妄圖分裂國家不忠不孝 陸委會：講這些非常無聊

延伸閱讀

泰勒絲超迷的酸種麵包 研究證實有益血壓、腸道

泰勒絲超迷的酸種麵包 研究證實有益血壓、腸道
美迎聖誕旺季 商家折扣幅度不如去年

美迎聖誕旺季 商家折扣幅度不如去年
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
市售酸種麵包可能偷工減料 要看清成分 自然發酵較好

市售酸種麵包可能偷工減料 要看清成分 自然發酵較好

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24

超人氣

更多 >
近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠

近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠
好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事
吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應
華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌