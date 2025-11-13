國台辦：妄圖分裂國家不忠不孝 陸委會：講這些非常無聊

台灣陸委會副主委梁文傑。（記者陳宥菘／攝影）

台灣陸委會副主委梁文傑13日主持例行記者會，回應中國國台辦12日例行記者會相關發言。針對中方表示，忠於國家、孝順長輩，是兩岸中國人共同尊崇的傳統美德、價值觀念。任何妄圖分裂國家、背叛民族的人，都是不忠不孝之徒。梁文傑表示，中共 搞文化大革命就是要摧毀這些儒家價值觀，現在又自以為是儒家的精神代表，相當惡質。

2026年亞太經濟合作會議（APEC ）將由中國主辦，中國國台辦昨天在例行記者會表示，在一個中國原則下，「台灣地區將以中國台北名義、地區經濟體身分參與APEC」。

梁文傑表示，一點都不意外國台辦昨天這樣說，2014年去北京舉辦的APEC時，同樣被中方用種種理由限制，當時的立場是在一個中國原則之下，以中國台北的身分才能留在APEC。2014年是馬英九總統，他講九二共識等等，但是對方立場根本沒有鬆動，如果是明年的話，認為他們的要求或限制會更多，這個是要去積極面對的。

另外，針對網紅「館長」陳之漢日前赴中國，在福建幫台總統賴清德 「尋根」，期間福建省賴氏宗親會秘書長介紹祖訓，中國國台辦發言人陳斌華於例行記者會上除了再念了一次福建賴氏祖訓「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」，並稱台北市區幹道之一就是忠孝西路、忠孝東路。忠孝、信義、仁愛、和平，都是四條主要的幹道，表明忠於國家、孝順長輩，是兩岸中國人共同尊崇的傳統美德、價值觀念。

中國國台辦發言人陳斌華昨天於例行記者會上念了一次福建賴氏祖訓「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」。（記者陳政錄／攝影）

梁文傑直言：講這些都是非常無聊，賴清德從小父親就過世，母親獨自撫養6個小孩，他對母親的孝順是眾人皆知的。他身為中華民國的總統，自然會忠於國家、保衛國家，忠跟孝這些事情都不需要中共來說三道四。講到忠孝，中共搞文化大革命就是要摧毀這些儒家價值觀，以前搞什麼批林批孔批周公，現在又自以為是儒家的精神代表，翻手為雲覆手為雨，這個我們認為是相當惡質的。

最後是針對日前中國出入境管理局決定，自11月5日起，在廈門高崎國際機場、五通客運碼頭等12個對外開放口岸推廣應用智慧通關，通行人員包括持台胞證的台灣居民，即同意被採集面相、指紋等資訊者可以「刷臉」通關。

梁文傑表示，關於開放很多口岸，說可以直接落地辦簽，台灣人出國旅行的習慣一向都是喜歡先辦好，很少有人會冒著風險去到那邊再辦，因為有可能以各種理由不給你，或者是出於什麼理由被盤問等，這些措施不符合國人的旅行習慣，用處不會很大。至於所謂的刷臉快速通關，還是建議大家，自己的生物特徵這些東西，還是不要隨便給出去。