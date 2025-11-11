我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

有慢性病、財務不佳者 美可拒發簽證

鄭麗文秋祭生波 侯漢廷：民進黨才幫共諜平反

台灣新聞組／即時報導
國民黨主席鄭麗文(中)出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但因該活動疑祭悼共諜吳石，引發爭議。鄭麗文澄清，活動並無紀念吳石。(本報資料照片)
國民黨主席鄭麗文(中)出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但因該活動疑祭悼共諜吳石，引發爭議。鄭麗文澄清，活動並無紀念吳石。(本報資料照片)

國民黨主席鄭麗文日前出席「50年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，引起爭議，綠營持續抨擊她追思共諜，行政院長卓榮泰指鄭麗文不在乎社會觀感和歷史定位，無視對岸統戰台灣，跟人民距離太遙遠。新黨台北市議員侯漢廷反嗆，鄭是去紀念思想犯與冤假錯案，真正祭拜共諜的是民進黨

本報系聯合報報導，民進黨立委莊瑞雄昨詢問卓揆對鄭麗文公開參與共諜追思活動的看法。卓榮泰指出，「我表示遺憾」，當鄭麗文知道中國共產黨正大力吹捧吳石，甚至要求涉台人員學習吳石精神，竟不避諱參加此活動，「跟民眾的距離太遙遠了」。

卓榮泰說明，共諜的工作是消滅國民黨和中華民國，與政治犯、思想犯不同，且身為國民黨主席，應該知道歷史和現實，當中國正在大力吹捧吳石，鄭麗文此舉已經陷入統戰，「大陸加強統戰結果就會出現」。

卓榮泰說，保衛中華民國台灣主權的工作，已經沒辦法由鄭麗文帶領的中國國民黨身上看到，也與這項理念背道而馳，未來政府應該跟國內所有民主自由人士，強化中華民國台灣主權安全的保障，必須堅持這樣的原則。

中時新聞網報導，侯漢廷則替鄭麗文發聲，強調白色恐怖受刑者可分三類：共產黨員或共諜、批評蔣中正的思想犯、相關親屬或甚至無端遭牽連的冤假錯案，「鄭麗文已明確說明當天她並非去紀念共諜，但民進黨刻意將她抹成拜共諜，這才是真正的扭曲」。

侯漢廷日前也在臉書表示，民進黨為了反蔣，自己沒有烈士，就把反蔣的共產黨當成民進黨的台灣民主前輩。民進黨長年把真共諜當民主前輩來紀念，還為之平反！以綠營角度看才是真荒唐。

侯漢廷舉例：

鍾浩東，中共台灣省工委基隆書記，2018 年10月撤銷有罪判決，予以補償。

賴裕傳，中共台灣省學工委高雄支部，2018 年10月撤銷有罪判決，予以補償。

簡吉，中共台灣省山地工委書記，2019年2月撤銷有罪判決，予以賠償。

葉城松，台灣省工委嘉義支部書記，2019年2月撤銷有罪判決，予以補償。

邱連球，中共台灣省工委潮州支部，2019年2月撤銷有罪判決，予以補償。

李媽兜，中共台灣省臺南市工委書記，2022年4月撤銷有罪判決，平復國家不法。

且2013年，北京西山「無名英雄廣場」，紀念846位當年在台灣，被兩蔣以匪諜罪名處決的「隱蔽戰線烈士」。而這846名，幾乎都是民進黨所公告的「白色恐怖時期政治受難者」名單，也大多是促轉會平反的名單。蔡英文上台後，利用轉型正義，把以前共諜大幅翻案平反，促轉會甚至給予家屬補償金。

侯漢廷強調，若非鄭麗文出席白色恐怖受難者活動，這些共產黨員不知還要被民進黨吃豆腐幾年。民進黨幫共諜「平反」，哪有資格譴責國民黨？鄭麗文點破民進黨長年虛偽荒唐。

民進黨 鄭麗文 國民黨

上一則

台名醫診間遭美工刀刺傷 醫界譴責暴力

下一則

趙韻嵐用烏龍茶香氣勝出 鹿港小店奪義大利冰淇淋賽首獎

延伸閱讀

「火車時間到開走」民眾黨盼明年3月前談妥2026藍白合

「火車時間到開走」民眾黨盼明年3月前談妥2026藍白合
鄭麗文首與美互動 本周會谷立言 外界關注談國防經費

鄭麗文首與美互動 本周會谷立言 外界關注談國防經費
鄭麗文捲吳石風波 藍嗆綠大吃「轉型正義」自助餐

鄭麗文捲吳石風波 藍嗆綠大吃「轉型正義」自助餐
黑白集／拿吳石當助選員 滑稽的民進黨

黑白集／拿吳石當助選員 滑稽的民進黨

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡

太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡