鄭麗文秋祭生波 侯漢廷：民進黨才幫共諜平反

國民黨主席鄭麗文(中)出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但因該活動疑祭悼共諜吳石，引發爭議。鄭麗文澄清，活動並無紀念吳石。(本報資料照片)

國民黨 主席鄭麗文 日前出席「50年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，引起爭議，綠營持續抨擊她追思共諜，行政院長卓榮泰指鄭麗文不在乎社會觀感和歷史定位，無視對岸統戰台灣，跟人民距離太遙遠。新黨台北市議員侯漢廷反嗆，鄭是去紀念思想犯與冤假錯案，真正祭拜共諜的是民進黨 。

本報系聯合報報導，民進黨立委莊瑞雄昨詢問卓揆對鄭麗文公開參與共諜追思活動的看法。卓榮泰指出，「我表示遺憾」，當鄭麗文知道中國共產黨正大力吹捧吳石，甚至要求涉台人員學習吳石精神，竟不避諱參加此活動，「跟民眾的距離太遙遠了」。

卓榮泰說明，共諜的工作是消滅國民黨和中華民國，與政治犯、思想犯不同，且身為國民黨主席，應該知道歷史和現實，當中國正在大力吹捧吳石，鄭麗文此舉已經陷入統戰，「大陸加強統戰結果就會出現」。

卓榮泰說，保衛中華民國台灣主權的工作，已經沒辦法由鄭麗文帶領的中國國民黨身上看到，也與這項理念背道而馳，未來政府應該跟國內所有民主自由人士，強化中華民國台灣主權安全的保障，必須堅持這樣的原則。

中時新聞網報導，侯漢廷則替鄭麗文發聲，強調白色恐怖受刑者可分三類：共產黨員或共諜、批評蔣中正的思想犯、相關親屬或甚至無端遭牽連的冤假錯案，「鄭麗文已明確說明當天她並非去紀念共諜，但民進黨刻意將她抹成拜共諜，這才是真正的扭曲」。

侯漢廷日前也在臉書表示，民進黨為了反蔣，自己沒有烈士，就把反蔣的共產黨當成民進黨的台灣民主前輩。民進黨長年把真共諜當民主前輩來紀念，還為之平反！以綠營角度看才是真荒唐。

侯漢廷舉例：

鍾浩東，中共台灣省工委基隆書記，2018 年10月撤銷有罪判決，予以補償。

賴裕傳，中共台灣省學工委高雄支部，2018 年10月撤銷有罪判決，予以補償。

簡吉，中共台灣省山地工委書記，2019年2月撤銷有罪判決，予以賠償。

葉城松，台灣省工委嘉義支部書記，2019年2月撤銷有罪判決，予以補償。

邱連球，中共台灣省工委潮州支部，2019年2月撤銷有罪判決，予以補償。

李媽兜，中共台灣省臺南市工委書記，2022年4月撤銷有罪判決，平復國家不法。

且2013年，北京西山「無名英雄廣場」，紀念846位當年在台灣，被兩蔣以匪諜罪名處決的「隱蔽戰線烈士」。而這846名，幾乎都是民進黨所公告的「白色恐怖時期政治受難者」名單，也大多是促轉會平反的名單。蔡英文上台後，利用轉型正義，把以前共諜大幅翻案平反，促轉會甚至給予家屬補償金。

侯漢廷強調，若非鄭麗文出席白色恐怖受難者活動，這些共產黨員不知還要被民進黨吃豆腐幾年。民進黨幫共諜「平反」，哪有資格譴責國民黨？鄭麗文點破民進黨長年虛偽荒唐。