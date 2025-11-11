我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲戴的鎖頭項鍊 讓猶他州這家小品牌訂單暴增

軟銀全數出清Nvidia持股 小散戶該跟著賣嗎？

台名醫診間遭美工刀刺傷 醫界譴責暴力

記者李樹人、黃子騰／即時報導
輔仁大學附設醫院11日下午驚傳暴力事件，醫師江漢聲受傷。江漢聲是輔大前校長，泌尿科名醫。（本報資料照片）
輔仁大學附設醫院11日下午驚傳暴力事件，醫師江漢聲受傷。江漢聲是輔大前校長，泌尿科名醫。（本報資料照片）

輔仁大學附設醫院驚傳暴力事件。30歲曾男昨天下午2時許至輔大就診時，掏出預藏的美工刀朝正在替他看診的醫師江漢聲猛揮，江被攻擊後立刻奪門而出，但仍造成其右手腕被刺傷、左腹部刀傷。曾男被在場醫護人員與保全制止，警方獲報到場，將曾男當場逮捕，並帶回派出所偵訊釐清案情。據悉，曾男犯案前在臉書預先寫下聲明排程預發，還向許多媒體爆料「輔大醫院有新聞」疑預謀行凶。警方詢後依殺人未遂、恐嚇及醫療法罪嫌送辦。

江漢聲是輔大前校長，泌尿科名醫，他被攻擊的消息傳出後，包括輔大院長黃瑞仁、Icu醫生陳志金、姜冠宇等醫界人士紛紛在臉書譴責醫療暴力，輔大也聲明，強調將追究責任，絕不寬貸。

黃瑞仁在臉書表示，「醫療暴力，零容忍！」對於大家關注江漢聲傷勢，他表示，謝謝大家的關心，江漢聲一切平安，已赴警局做筆錄提告，輔大醫院全力協助。

陳志金則表示，「醫生幫忙看診，竟然也被病人攻擊！譴責醫療暴力！」他說，自己曾是江漢聲的學生，江教授年過75歲，曾任輔大校長，是泌尿科醫師。當醫學生的時候，曾經上過他的課。對於江漢聲遭攻擊，他非常不平，反問：「難道現在連看個診，都要防護了嗎？」

醫師姜冠宇則建議，曾在醫療場域出現攻擊行為者，應在健保卡註記。他在臉書粉團表示，12日就是醫師節了，結果病人在門診「亮刀」，我們的老師還真的被切傷，有需要讓我們這麼痛心嗎？他強調醫療暴力零容忍，曾在醫療場域出現攻擊行為極其嚴重，應要註記健保卡，讓醫護仁在第一時間就做最好的防範。

江漢聲出身醫師世家，父親江萬煊有台灣的金賽士之稱，也是泌尿科名醫。江漢聲自小學業成績優異，更在音樂方面有傑出造詣，曾多次得到鋼琴比賽獎項。他1975年畢業於台大醫學院，醫學系同班同學出過三位衛生署長，包括葉金川、林芳郁、侯勝茂。江漢聲曾任男性醫學會長、性教育協會長、泌尿科醫學會理事長等，更創立尿失禁防治協會。

輔大院方發出聲明，強調受傷醫師經院內醫療團隊即時處置，並無生命危險，後續將全力配合警方調查；也強調將依法追究相關責任，絕不寬貸。

警方將曾男移送法辦。（記者黃子騰／翻攝）
警方將曾男移送法辦。（記者黃子騰／翻攝）

據了解，行凶的30歲曾姓男子是輔大哲學系肄業生，就讀輔大時校長江漢聲因被控掏空校產，曾男和校內學生發動罷課抗議，並在臉書上發文辱罵。

今年8月江漢聲獲判無罪確定，曾男對此無法接受，在臉書PO文寫下：「沒正義就沒有和平」，批評判決江漢聲無罪的法官是「有錢判生，沒錢判死」，並寫下：「中國有荊軻，台灣有廖添丁及白米炸彈客。」決定「替天行道」持刀至診間行凶。

上一則

蕭美琴蔡英文相繼出訪 分析：歐洲與台灣往來更有彈性

下一則

鄭麗文秋祭生波 侯漢廷：民進黨才幫共諜平反

延伸閱讀

洛杉磯幫派升遷靠殺人 這地點成命案行兇現場

洛杉磯幫派升遷靠殺人 這地點成命案行兇現場
70歲男血尿爆量 罹腎臟泌尿上皮癌 單孔微創手術切除

70歲男血尿爆量 罹腎臟泌尿上皮癌 單孔微創手術切除
加州名醫揭5大「偽健康食物」 恐傷心血管、增癌風險

加州名醫揭5大「偽健康食物」 恐傷心血管、增癌風險
布萊德彼特靠拉皮回春？名醫親自體驗 竟從大叔變帥哥

布萊德彼特靠拉皮回春？名醫親自體驗 竟從大叔變帥哥

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡

太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡