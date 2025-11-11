亂罵趙少康不認骨血 民視賠205萬 周玉蔻改口「想和解」

我的頻道

記者林孟潔／台北即時報導
媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片

媒體人周玉蔻因在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書指中國廣播公司前董事長趙少康拋妻棄子、不認骨血，法院判周女和民視應連帶賠償200萬元，另周女須單獨賠償20萬元；民視已支付趙少康205萬餘元，而向周女提告請求清償債務150萬元，周玉蔻先前開庭態度強硬，嗆「我沒有告它就已經很好了」，台北地方法院今開庭，周玉蔻則轉變態度，律師表示已委託共同友人與民視商談是否有和解的可能。

放言傳媒2021年8月刊登文章質疑趙少康「前妻不幸在美國罹癌過世，兒子便由繼父和外婆撫養」、「你在人生過程裡是如何對待親身兒子的」；周玉蔻去年9月間在臉書發文「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」，並在民視節目中指趙「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子」。

趙少康向周玉蔻、民視提告求償千萬元並刪除、下架文章和節目，法院認為周玉蔻在臉書和節目上說「不認骨血，拋妻棄子」等言論並非事實，也未經合理查證，應負侵權責任；民視也應負共同侵權責任，判周女應賠償趙少康20萬元，並從臉書上移除相關內容，另外周女與民視共同侵權部分，應連帶賠償200萬元確定。

民視委任律師先前開庭曾說，民視加計利息已支付給趙少康205萬8022元，依照民視和周玉蔻的合約規定，如周女造成民視損害，民視可以請求損害賠償，因此提告一部請求周女賠償150萬元。

周玉蔻先前開庭態度強硬，指出她只有領節目主持費用，且節目有廣告、YouTube收益，所有相關金錢的支出，本來都應該由民視負全責。她說，法官，主持人才領一點點的主持費，民視自己審核出錯，「我沒有告它就已經很好了」。

然而，台北地院今開庭，周玉蔻態度大轉變，委任律師向法官表示，周玉蔻希望雙方能有談和解的空間，並有委請中間朋友洽談調解事宜，希望法官能先給予私下協調的時間，未來庭期訂晚一點；民視委任律師也說，請法院保留洽談時間即可。法官表示同意，將下次庭期訂於明年2月10日。

