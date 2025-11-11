我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

CNN分析：民主黨內團結破裂 退讓恐致民調反彈

颱風鳳凰襲台釀158件災情33傷 宜蘭49處仍淹水

中央社台北11日電
颱風鳳凰逼近台灣，氣象署表示，預估12日傍晚到晚間左右會登陸高屏一帶，13日清晨從台東出海。圖為11日台北市中正區出現風雨，行人的傘被吹得開花變形。中央社
颱風鳳凰逼近台灣，氣象署表示，預估12日傍晚到晚間左右會登陸高屏一帶，13日清晨從台東出海。圖為11日台北市中正區出現風雨，行人的傘被吹得開花變形。中央社

颱風鳳凰暴風圈進入台灣陸地，中央災變中心今晚表示，大豪雨造成宜蘭縣仍有49處積淹水，包括蘇澳、羅東都傳出災情，轄內土石流紅色警戒達22條，統計全國災情共158件、33傷。

颱風鳳凰中央災害應變中心晚間進行第4次工作會報暨情資研判會議。

國家災害防救科技中心表示，淹水警戒區為基隆市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣和屏東縣等6縣市的沿海、河口低窪與易淹水區；坡地易致災區為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、雙北市等5個縣市山區。

災情監控及搜索救援組截至晚間8時統計資料顯示，目前全國一般災情共計158件，造成33人受傷。

關於花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖現況，農林漁牧組表示，下午出動3波無人機空拍，依空拍影像解析，堰塞湖面積已縮小至8公頃，溢流口附近壩體無異常，下方溢流水道水流穩定正常，馬太鞍溪河道已無明顯溢淹。

同時，全國已發布土石流紅色警戒共37條，分別位於新北市（15條）和宜蘭縣（22條）。

水電維生組指出，全國累計積淹水災情共59件，未退水50件（宜蘭縣占49件）；未來24小時內淹水一級警戒，包括新北市瑞芳區，以及宜蘭縣五結鄉、冬山鄉、蘇澳鎮和花蓮縣萬榮鄉。

另外，強降雨造成基隆河水位持續上漲，員山子於下午3時到達警戒水位，隨後洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪，為今年第2次分洪、自民國93年以來第65次分洪，目前持續分洪中。

交通工程組說，道路災阻有1處，為台9線馬太鞍溪河床臨時便道，南下及北上便道遭水流淹沒，且南下線便道有部分流失，其餘皆沒於水下災況不明，將待水退後確認災情，再評估搶通時程、優先恢復通行。

另外，台鐵平溪線全線、深澳線全線、宜蘭線八堵~蘇澳、北迴線蘇新~花蓮段都停駛。

疏散撤離部分，截至晚間8時止，已有宜蘭縣521人、基隆市3人、新北市215人、雲林縣2人、嘉義縣1人、台南市88人、高雄市348人、屏東縣161人、花蓮縣4858人，累計9縣（市）政府疏散撤離人數為6197人。

收容安置方面，截至晚間7時止，共有7縣市開設52處收容安置處所，收容1127人：宜蘭縣24人、花蓮縣926人、基隆市2人、新北市11人、台南市17人、高雄市42人、屏東縣105人。

副指揮官、經濟部政務次長何晉滄裁示，颱風暴風圈接近、風雨漸增，請相關單位落實災情通報，並和地方政府保持密切聯繫；因過去數小時宜蘭縣強降雨，造成多處積淹水，請相關單位提供必要協助；針對花蓮縣萬榮鄉明利村淹水情形，將盡速封堵缺口，以防止河水流入釀災。

颱風鳳凰來襲帶來豐沛雨量，基隆市調和街附近山上蓄積的雨水，11日流到私人土地後再...
颱風鳳凰來襲帶來豐沛雨量，基隆市調和街附近山上蓄積的雨水，11日流到私人土地後再從高處沖向路面，現場頓時成了小型泥水瀑布。中央社

台鐵 無人機

上一則

布拉格動物園悼台穿山甲「潤喉糖」：占歷史特殊地位

延伸閱讀

鳳凰颱風重創菲律賓 中使館：將提供現匯與緊急物資援助

鳳凰颱風重創菲律賓 中使館：將提供現匯與緊急物資援助
颱風後有感

颱風後有感
颱風鳳凰逼近台灣 最快11日凌晨發布陸警

颱風鳳凰逼近台灣 最快11日凌晨發布陸警
「鳳凰」強襲菲律賓 100多萬人急撤 美預測路徑曝「掠過台灣北部」

「鳳凰」強襲菲律賓 100多萬人急撤 美預測路徑曝「掠過台灣北部」

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28

超人氣

更多 >
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業

不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業