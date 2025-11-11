颱風鳳凰襲台釀158件災情33傷 宜蘭49處仍淹水

颱風鳳凰逼近台灣，氣象署表示，預估12日傍晚到晚間左右會登陸高屏一帶，13日清晨從台東出海。圖為11日台北市中正區出現風雨，行人的傘被吹得開花變形。中央社

颱風鳳凰暴風圈進入台灣陸地，中央災變中心今晚表示，大豪雨造成宜蘭縣仍有49處積淹水，包括蘇澳、羅東都傳出災情，轄內土石流紅色警戒達22條，統計全國災情共158件、33傷。

颱風鳳凰中央災害應變中心晚間進行第4次工作會報暨情資研判會議。

國家災害防救科技中心表示，淹水警戒區為基隆市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣和屏東縣等6縣市的沿海、河口低窪與易淹水區；坡地易致災區為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、雙北市等5個縣市山區。

災情監控及搜索救援組截至晚間8時統計資料顯示，目前全國一般災情共計158件，造成33人受傷。

關於花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖現況，農林漁牧組表示，下午出動3波無人機 空拍，依空拍影像解析，堰塞湖面積已縮小至8公頃，溢流口附近壩體無異常，下方溢流水道水流穩定正常，馬太鞍溪河道已無明顯溢淹。

同時，全國已發布土石流紅色警戒共37條，分別位於新北市（15條）和宜蘭縣（22條）。

水電維生組指出，全國累計積淹水災情共59件，未退水50件（宜蘭縣占49件）；未來24小時內淹水一級警戒，包括新北市瑞芳區，以及宜蘭縣五結鄉、冬山鄉、蘇澳鎮和花蓮縣萬榮鄉。

另外，強降雨造成基隆河水位持續上漲，員山子於下午3時到達警戒水位，隨後洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪，為今年第2次分洪、自民國93年以來第65次分洪，目前持續分洪中。

交通工程組說，道路災阻有1處，為台9線馬太鞍溪河床臨時便道，南下及北上便道遭水流淹沒，且南下線便道有部分流失，其餘皆沒於水下災況不明，將待水退後確認災情，再評估搶通時程、優先恢復通行。

另外，台鐵 平溪線全線、深澳線全線、宜蘭線八堵~蘇澳、北迴線蘇新~花蓮段都停駛。

疏散撤離部分，截至晚間8時止，已有宜蘭縣521人、基隆市3人、新北市215人、雲林縣2人、嘉義縣1人、台南市88人、高雄市348人、屏東縣161人、花蓮縣4858人，累計9縣（市）政府疏散撤離人數為6197人。

收容安置方面，截至晚間7時止，共有7縣市開設52處收容安置處所，收容1127人：宜蘭縣24人、花蓮縣926人、基隆市2人、新北市11人、台南市17人、高雄市42人、屏東縣105人。