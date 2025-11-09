我的頻道

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

超級樂透1400萬元中獎彩券在聖荷西售出

鄭麗文出席秋祭挨批 陳玉珍：怎不說民進黨紀念共諜？

記者李成蔭／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，致詞時表示，有人帶風向，故意誤導、扭曲這場活動。(圖／本報系資料照)
國民黨主席鄭麗文昨天出席馬場町秋祭，今並於社群發短影音，引發網友兩極討論；另外，有國民黨前立委認為，明年要選舉的人會很辛苦。國民黨立委陳玉珍表示，民進黨用片段式的來批判國民黨威權統治、白色恐怖，怎麼不說民進黨紀念的受難者裡面也有真正的共諜？大家應一起還原真相。

鄭麗文昨天出席在台北市馬場町公園舉行的白色恐怖追思活動，引發各界討論，她澄清悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關。她臉書今天再貼出昨天致詞影片，質疑威權的幽靈箝制言論，與當局者不同意見就被視為雜質？影片以「KMT鄭在改變」結尾。

鄭麗文今日發出的短影音一出，吸引不少網友留言，看法兩極，有人支持，也有人建議鄭麗文低調，更有人直接批評鄭麗文是追思敵人。另外，前立委陳學聖指出，明年地方大選路線之爭提前開打，甚至會一路打到2028，國民黨候選人會很辛苦。

陳玉珍指出，民進黨紀念228只擷取片段，來批判國民黨威權統治、白色恐怖，怎麼不說民進黨紀念的受難者裡面也有真正的共諜？所以民進黨不能片段的來批評鄭麗文所作所為，大家要來一起還原歷史真相，才能得到完整的詮釋。

國民黨立委吳宗憲也說，鄭麗文已經在當場公開清楚地表態，吳石非政治受難者，而是情報工作者，因此並不應該是紀念對象。白色恐怖所哀悼紀念的主體是冤案、錯案、假案，及許多在當初懷抱理想參與左翼讀書會，但因為國共內戰、彼此仇恨的嚴峻狀態，而不幸遭到重刑的人。

吳宗憲表示，中華民國直到現在都還在為整個社會的和解共生而努力，大家要銘記、反省的是意識形態仇恨將帶來戰爭、毀棄民主、也隨之對人權帶來更大的破壞。國民黨作為中華民國的主要政黨之一，有責任深化民主、也有責任避免戰爭再臨，這才是參與各種追思紀念的價值。

國民黨立委陳玉珍。(圖／本報系資料照)
國民黨 鄭麗文 民進黨

