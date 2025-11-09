被誤認是PRC遭蘇丹網友洗版 台國防部：這裡是中華民國

我的頻道

中央社台北9日電
圖為蘇丹紅海城市蘇丹港（Port Sudan）北部港區今年5月遭準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）發動無人機攻擊。（美聯社資料照）
圖為蘇丹紅海城市蘇丹港（Port Sudan）北部港區今年5月遭準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）發動無人機攻擊。（美聯社資料照）

國防部發言人臉書粉絲專頁自昨天深夜起，疑被誤認為「中國國防部」臉書粉專，遭到大量留言指稱中國向蘇丹叛軍出售武器。對此，國防部於留言處以中、英文強調，這裡是中華民國（ROC），不是中華人民共和國（PRC），期盼留言的蘇丹人士理解。

台國防部發言人臉書粉絲專提供台灣民眾最新的國防政策、戰備演訓、全民國防活動、軍旅軼趣、募兵訊息等多元資訊，昨天以「饗美味國產豬肉，鍛堅實國防戰力」發表圖文。

然而，自昨天深夜起，疑似大批外籍網友在此則發文底下，同時以中、英、阿拉伯文留言指出，中國向蘇丹的叛亂民兵「快速支援部隊」（RSF）出售武器。亦有留言指出，中國現在正用中國製造的無人機殺害蘇丹人民，這些無人機是中國賣給阿拉伯聯合大公國的，然後阿拉伯聯合大公國又將這些無人機交付給快速支援部隊民兵。截至今天晚間，持續有大量相關留言陸續張貼。

針對國防部發言人臉書粉絲專頁，疑似遭到外籍網友誤認為中國國防部，國防部晚間回應中央社記者詢問指出，國防部已於臉書留言處以中、英文強調，「這裡是中華民國，不是中華人民共和國 Here stands the Republic of China （Taiwan）, not the People's Republic of China.」，期盼留言的蘇丹人士理解。

蘇丹軍方自2023年4月與快速支援部隊（RSF）爆發內戰以來，已造成數萬人死亡、近1200萬人流離失所，並導致全球規模最大的難民與饑荒危機。

國防部 無人機 中華民國

