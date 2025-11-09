我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朱孝天不受控被消失？F4演唱會確定3缺1

糧食券延遲發放 布碌崙華人科技公司發給陷困境家庭50元

指蕭美琴演講非歐洲議會邀請 藍委：國家利益變政治表演

記者李成蔭／台北即時報導
台副總統蕭美琴7日在布魯塞爾歐洲議會的IPAC活動上發表演講。（美聯社）
台副總統蕭美琴7日在布魯塞爾歐洲議會的IPAC活動上發表演講。（美聯社）

台灣副總統蕭美琴前天赴歐洲議會發表演說，國民黨立委許宇甄批評，台灣外交政策正呈現「務虛化」，急於營造漂亮照片、影片等，把外交工作變成一場場政治表演秀，像這次蕭並非歐洲議會正式邀請，也不是以正式身分，更沒有政策成果，這不是典型的吹哨壯膽？還是呼籲賴政府回到真正能讓國家獲利、讓人民安心的務實治理。

蕭美琴本月7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並於當日下午於歐洲議會舉辦的IPAC年會「台灣專題」場次中，以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演講。外界認為，這創下台灣副總統首度在歐洲議會內演講的創舉。

許宇甄質疑，台灣的外交政策正呈現一種令人憂心的「務虛化」趨勢，民進黨政府急於營造國際能見度的幻覺，照片要漂亮、影片要動人、敘事要澎湃，但實際上看不到具體成果。賴政府將這次演說包裝成重大的外交勝利，但這並非歐洲議會正式邀請，也不是正式身分，更沒有政策成果，難道不是典型的吹哨壯膽？

許宇甄批評，前總統蔡英文執政期間，台灣邦交國從22個跌落至12個，8年間斷交10國，外交部長早該為此引咎辭職，但在民進黨的世界裡，當時的外交部長吳釗燮不但毫髮無傷，還一路坐上國安會秘書長。新上任的外交部長林佳龍也不落人後，從各種「亮相、觀光外交」，刻意營造成「國際突破」，如今外交工作甚至上演「龍燮之爭」戲碼，令人質疑民進黨政府到底把外交當成國家任務，還是當成自家派系的舞台秀？

許宇甄指出，前總統馬英九執政期間維持兩岸穩定互動，使台灣得以重新參與多個國際組織及獲164國免簽待遇，使台灣人真正「走出去」，這些都是可量化、可驗證的成果，而非靠社群媒體轉貼、政府剪輯影片、官員自我加冕所製造的虛幻能見度。

許宇甄抨擊，民進黨將外交工作變成一場場政治表演秀，不敢面對兩岸現實，不願承擔外交後果，卻要人民為其冒進付出代價，現在台灣外交不但務虛，也會愈發危險。唯有穩定的兩岸關係，才能創造真正的外交成果，台灣外交不能只剩下光鮮亮麗的外殼，而必須回到真正能讓國家獲利、讓人民安心的務實治理。

國民黨立委許宇甄。圖／本報系資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／本報系資料照片

民進黨 馬英九 觀光

上一則

坦尚尼亞貨輪高雄外海失動力冒煙 6船員著救生衣棄船被救

延伸閱讀

蕭美琴赴歐演講 環時前總編：台獨跳得愈高死得愈快

蕭美琴赴歐演講 環時前總編：台獨跳得愈高死得愈快
蕭美琴現身歐洲議會 陸方強烈憤慨 學者憂台「因小賠大」

蕭美琴現身歐洲議會 陸方強烈憤慨 學者憂台「因小賠大」
蔡英文啟程訪歐 讚蕭美琴登歐洲議會意義非凡

蔡英文啟程訪歐 讚蕭美琴登歐洲議會意義非凡
蕭美琴赴IPAC演講後返台：台灣處境困難 但始終沒有退縮

蕭美琴赴IPAC演講後返台：台灣處境困難 但始終沒有退縮

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24

超人氣

更多 >
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心
在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程

在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程
道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名
聯準會再降息 4招最大化利息收入

聯準會再降息 4招最大化利息收入