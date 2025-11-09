指蕭美琴演講非歐洲議會邀請 藍委：國家利益變政治表演

台副總統蕭美琴7日在布魯塞爾歐洲議會的IPAC活動上發表演講。（美聯社）

台灣副總統蕭美琴前天赴歐洲議會發表演說，國民黨立委許宇甄批評，台灣外交政策正呈現「務虛化」，急於營造漂亮照片、影片等，把外交工作變成一場場政治表演秀，像這次蕭並非歐洲議會正式邀請，也不是以正式身分，更沒有政策成果，這不是典型的吹哨壯膽？還是呼籲賴政府回到真正能讓國家獲利、讓人民安心的務實治理。

蕭美琴本月7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並於當日下午於歐洲議會舉辦的IPAC年會「台灣專題」場次中，以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演講。外界認為，這創下台灣副總統首度在歐洲議會內演講的創舉。

許宇甄質疑，台灣的外交政策正呈現一種令人憂心的「務虛化」趨勢，民進黨 政府急於營造國際能見度的幻覺，照片要漂亮、影片要動人、敘事要澎湃，但實際上看不到具體成果。賴政府將這次演說包裝成重大的外交勝利，但這並非歐洲議會正式邀請，也不是正式身分，更沒有政策成果，難道不是典型的吹哨壯膽？

許宇甄批評，前總統蔡英文執政期間，台灣邦交國從22個跌落至12個，8年間斷交10國，外交部長早該為此引咎辭職，但在民進黨的世界裡，當時的外交部長吳釗燮不但毫髮無傷，還一路坐上國安會秘書長。新上任的外交部長林佳龍也不落人後，從各種「亮相、觀光 外交」，刻意營造成「國際突破」，如今外交工作甚至上演「龍燮之爭」戲碼，令人質疑民進黨政府到底把外交當成國家任務，還是當成自家派系的舞台秀？

許宇甄指出，前總統馬英九 執政期間維持兩岸穩定互動，使台灣得以重新參與多個國際組織及獲164國免簽待遇，使台灣人真正「走出去」，這些都是可量化、可驗證的成果，而非靠社群媒體轉貼、政府剪輯影片、官員自我加冕所製造的虛幻能見度。