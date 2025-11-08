鄭麗文白色恐怖秋祭追思共諜？徐巧芯：可能考量兩岸和平

我的頻道

記者林佳彣／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯今出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮前受訪。(記者林佳彣／攝影)
國民黨立委徐巧芯今出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮前受訪。(記者林佳彣／攝影)

國民黨主席鄭麗文今出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，包含當年共諜。國民黨立委徐巧芯今出席北市府活動前受訪，她認為鄭可能考量到兩岸和平立場，希望有機會講清楚國民黨的核心與歷史。  

徐巧芯表示，從1949年國民政府從中國大陸移入到台灣，當時的時空背景之下，確實在台灣有很多共諜，共諜希望滲透到台灣，把紅色勢力包含共產黨生活方式，甚至是政治、權力，影響到台灣，也才會有白色恐怖。

她說，白色恐怖有一部分人可能在過程中沒有非常公平被對待，所以後續有很多相關賠償，政府包含在國民黨執政期間也做了很多。其中有一部分人確實因為他當初是共諜，被發現後，用國家安全相關法律將他判刑或當時時空背景可能將他處決。

共諜部分，徐巧芯指出，從國民黨的立場來說，仍然認為當時蔣中正總統在守護中華民國作為一個民主、主權獨立的國家，國民政府做出這樣的判斷，是為了避免當時整個亞洲地區都在防範的紅色滲透。國民黨經常批評民進黨的一件事情，如果1949年沒有蔣中正總統，台灣是不是早已被赤化，還有我們現在在講的自由民主？

徐巧芯談及該活動的邀請函上有張圖，地點不是在台灣，應該是在昆明，那是一個反內戰的學運事件，主要反的是蔣中正總統，這樣的史觀屬於共產黨的史觀，並不屬於中華民國包含國民黨的史觀，她認為兩岸追求和平，但是歷史應該要分明。

她說，相信鄭麗文今天去，可能考量到兩岸和平的立場，但是對於國民黨的核心、我們的歷史，也希望有這機會能夠講清楚，讓更多國民黨員，還有我們、更年輕一代加入國民黨的人，知道國民黨從包含推翻滿清、建立中華民國以來，到後續的抗日、抗戰，再到國共內戰一路到台灣落地生根，然後推動一系列發展，也有了後續在民主化裡的國民黨執政。

徐巧芯說，這就是中國國民黨之所以能夠存續這麼久，無論今天是哪一位主席都可以民主交替的原因，不是屬於人治的政黨，而是屬於以信念為由、可以延續下去的政黨，這點對我們還是相當重要。

她認為，前立委蔡正元講得很好，對岸有共諜到台灣被抓到後，對中共或對該共諜本身來說，可能要判死刑等，但中華民國國民政府這邊，也有非常多當時為了中華民國國民政府到大陸去，他有工作任務，也受到同樣對待的人。

徐巧芯希望藉這次機會可讓大家知道，這些情報工作者對我們國家、對中華民國包含國民政府的盡心盡力和為國犧牲；希望大家能夠正視，這些為了台灣、情報工作開展到中國大陸的人，他們的犧牲、勇氣、付出，應該要給予肯定。

