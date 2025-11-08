12歲泰女被騙到東京賣淫 生母甩掉女兒在台灣賣淫被逮

刑事局。(本報系資料照片)

日本 媒體報導，一名12歲泰國 少女，今年6月底被母親從泰國騙到日本東京，被送到東京一家違法按摩店從事性服務工作，隨後母親赴台灣從事賣淫；少女在9月逃出按摩店求助，目前日本、泰國警方正聯手調查，並根據母親行蹤向台灣請求協助，少女母親今年10月在桃園賣淫被逮，由於簽證 逾期，目前人在移民署收容中心，台灣執法機關將協助日、泰調查。

據了解，泰國少女母親過去曾出入台灣、新加坡、日本、越南，她帶女兒到日本後就直接持觀光簽證入境台灣，並從事賣淫工作，不過10月底遭警方查獲，當時她賣淫行為已經依社維法裁罰，但警方發現她已逾期居留，因此移交移民署，目前人在收容中心等待遣送出境，如今少女案件爆發後，日、泰已請求台灣執法單位協助，將進一步根據資料配合調查。

外媒報導，由於29歲的母親經常出國，泰國少女以往多居住在親戚家中，6月底被母親帶到日本東京的按摩店，母親留下「會來接她回家」的話語後離去，少女開始從事非法性服務工作，她以為如果不工作，家中會因為債務壓力活不下去，因此來到日本一個多月內，接待超過60名男性顧客，收入全被店家及母親方人士瓜分。

少女在9月逃出按摩店，向日本入出境管理單位求助，整起案件曝光後，日本警方迅速逮捕按摩店負責人及相關人員，日本警方朝人口販運及逼迫未成年賣淫方向調查，泰國警方也與日本警方聯繫，共同展開調查，追蹤母親去向時，發現母親在台灣。

泰國警方將派遣人員前往日本，與日本警方協商並詢問少女情況，再到台灣啟動將少女母親引渡回泰國的程序。

目前刑事局駐日、泰聯絡官已與當地警方聯繫，分頭了解案情內容與進度，若日、韓提供證據，除根據台灣法律進行調查，也將配合日、泰請求協助內容提供援助。