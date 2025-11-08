我的頻道

NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

不滿鄭疑祭悼共諜 蔡正元：乾脆改名「中國國民投降黨」

記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文(中)出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但因該活動疑祭悼共諜吳石，引發爭議。鄭麗文澄清，活動並無紀念吳石。(記者胡經周／攝影)
國民黨主席鄭麗文8日下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但因該活動疑祭悼共諜吳石，引發爭議。國民黨前立委蔡正元在臉書上表示，作為中國國民黨主席要祭拜準備顛覆國民黨政府的「英雄」，的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。

鄭麗文下午出席秋祭，鄭麗文、主辦單位等一再澄清活動並無紀念吳石，但現場照片仍可見到吳石。

蔡正元表示，台灣所謂的白色恐怖，其實就是中共台灣工作會書記蔡孝亁被捕時供出的1800多名共產黨員，其中1500多名已經供在北京神壇上，這些人的罪名有沒有嚴重到死刑，是一樁歷史公案，因為同樣情形在對岸也好不到哪裡去，當時的共產黨員常以各種讀書會的名義，從事各種組織活動以及顛覆政府的工作。

蔡正元說，國共內戰是是非非現在已成歷史論題，但是共產黨書記蔡孝亁領導的組織，當然不限於吳石等特工人員，更多是用於顛覆政府所發展的組織，顛覆工作與特務工作當然有所不同，這些人是否可以定位為「政治受難者」，那就要看從什麼人的觀點來看。

蔡正元強調，至少目前還沒看過對岸的領導人去祭拜過什麼「國民黨的政治受難者」，作為中國國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。

