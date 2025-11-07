台男「滴管餵毒」性侵 害死傳播小姐…稱務農求交保遭駁

示意圖。（取自123RF）

台中新社區王姓男子兩度花2萬元找傳播小姐到汽車旅館，拿毒品咖啡 包給她施用，卻趁其昏迷時性侵、偷拍，甚至用「滴管」餵毒釀小姐疑用毒過量身亡；王涉犯以藥劑犯強制性交致死罪嫌遭羈押中，他提抗告稱自己認罪、不會逃亡串證等求交保，法院仍認有羈押必要裁定駁回確定。

台中地檢起訴指出，王男（43歲）今年2月4日花2萬元找傳播小姐到北屯汽車旅館喝酒、玩樂，約她喝摻有第三級毒品的咖啡包，對方喝下意識不清，就慘遭王性侵、指侵，過程還用手機錄影。

王3月5日再花2萬元約女子到同間汽旅開房間、提供毒品咖啡包，6日凌晨見她昏迷又性侵、偷拍錄影，清晨5點多王為了讓女子繼續昏迷，竟然以滴管餵食她施用毒咖啡包。

檢方查出，王6日凌晨4點多就見女子意識不清，卻沒有將她送醫急救，遲至早上10點多見對方身體冰冷才向汽旅櫃檯求救、叫救護車，但女子送醫急救仍死亡。

檢方偵結依對被害人錄影並以藥劑犯強制性交罪嫌、對被害人錄影並以藥劑犯強制性交致死，及藥事法等罪嫌起訴，依法將由台中地院國民法庭審理，但因涉及性侵案，未來將採不公開審理。

王落網後隨即遭檢方聲押獲准，檢方7月起訴、移審，台中地院繫屬後裁定羈押；台中地院以王侵害女子生命造成天人永隔，考量比例原則仍認有羈押必要，裁定他自10月7日起延長羈押2月，禁止接見、通信。

王男不服提抗告，他主張坦承認罪，有意願和被害家屬和解，且他務農為生和家庭關係緊密，無逃亡手段、管道，非不得以戴電子腳環、限制住居及命定期報到等取代羈押。

王男還說，本件是國民法官案件，理應由檢察官先出證，在檢方未出證前，中院就以王有串證之虞，已有論理不備之疏誤，且本案僅1名被害人、1名被告，又是密室犯罪，有何證人可串證？也質疑有何禁止接見、通信必要，也不利於他和家屬談賠償、後續修復式司法程序，請求撤銷原裁定。

台中高分院二審查，王男部分認罪，僅就所犯法條爭執，且他前後證詞不一、避重就輕，仍有串證、逃亡風險，且供述證據易受干擾、汙染，為確保審理順利仍有有羈押禁見必要，駁回其抗告。