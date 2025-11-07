黃仁勳：目前沒計劃出貨Blackwell晶片到中國

我的頻道

中央社台北7日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前中）7日下午搭乘專機赴台南參訪供應商台積電3奈米廠，晚間10時許再度搭機北上降落台北松山機場，下機後停下腳步受訪。中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前中）7日下午搭乘專機赴台南參訪供應商台積電3奈米廠，晚間10時許再度搭機北上降落台北松山機場，下機後停下腳步受訪。中央社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午搭乘專機飛抵台南，快閃停留5小時，他接受媒體採訪表示，目前沒計劃出貨Blackwell人工智慧（AI）晶片到中國，「沒有積極的討論」（no active discussions），輝達產品能否重返中國市場，取決於中國政府。

不過，黃仁勳坦言，他期待中國能改變政策，讓輝達可以再度服務中國市場。

根據路透報導，中國政府為彰顯AI晶片自給自足的決心，近期要求所有獲得國家資金支持的新建資料中心專案，只能使用國產AI晶片，被視為打擊輝達重返中國市場的希望。

黃仁勳在台南機場受訪時提到，中國有非常棒的AI技術和AI研究員，事實上全球約50%的AI研究員都在中國，發展出非常棒的AI技術，目前全世界最受歡迎的AI開放模型來自中國，「他們進展非常、非常快」。

黃仁勳提醒，美國必須保持在AI領域的飛快進展，否則這個世界會變得非常競爭，「我們必須跑得很快」。

黃仁勳此行為今年第4度來台，今天下午造訪台積電南科18廠視察產線後，將於晚間飛到台北，準備明天參加在新竹縣立體育場舉辦的台積電運動會，此次台灣之旅預計停留一天半。

